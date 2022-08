TV Diário e Verdinha entrevistam Elmano de Freitas nesta quarta (24); veja horário e como assistir

A TV Diário e a Verdinha iniciam, nesta quarta-feira (24), uma série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Ceará. O primeiro entrevistado será Elmano de Freitas (PT).

As entrevistas seguem até a próxima sexta-feira (26). Foram convidados os candidatos de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional. Participam desta rodada de entrevistas, além de Elmano de Freitas, os candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT).

Por ordem definida em sorteio, o cronograma de entrevistas será o seguinte:

24 de agosto - Elmano de Freitas

25 de agosto - Roberto Cláudio

26 de agosto - Capitão Wagner

As entrevistas serão conduzidas por Daniella de Lavor, além de contar com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e Jéssica Welma.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

Que horas começa a entrevista?

A entrevista ocorrerá a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

Onde assistir?

A entrevista será transmitida na Verdinha e na TV Diário, além da transmissão no site dos dois veículos.

Conheça a trajetória de Elmano de Freitas

O rompimento na aliança entre o PT e o PDT no Ceará resultou no lançamento da candidatura do deputado estadual Elmano de Freitas (PT) – que une em torno de si não apenas a sigla petista como outras legendas governistas que ficaram insatisfeitas com a escolha de Roberto Cláudio (PDT) como candidato ao Governo do Ceará.

Filiado há mais de três décadas ao Partido dos Trabalhadores, a experiência de Elmano em mandatos eletivos é mais recente: foi eleito pela primeira vez em 2014 para a Assembleia Legislativa do Ceará – cargo para o qual foi reeleito em 2018.

Na disputa por cargos majoritários, no entanto, não obteve sucesso. Nas últimas eleições municipais, em 2020, ficou em quarto lugar ao concorrer a Prefeitura de Caucaia. Em Fortaleza, foi candidato a vice de Luizianne Lins (PT), em 2016, mas a chapa não chegou ao segundo turno.

Na eleição municipal de 2012, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza, foi quando chegou mais longe. Apoiado pela então prefeita Luizianne, foi derrotado no segundo turno por Roberto Cláudio, que tinha como principal apoio o então governador Cid Gomes.

Na época, o impasse em torno da sucessão na Capital acabou se transformando no primeiro rompimento entre PT e o grupo liderado pelos irmãos Ferreira Gomes desde o início da aliança, em 2006.

Militância no PT

O início da trajetória política de Elmano ocorreu ainda nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, ainda na adolescência. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP) bem como na defesa jurídica e política do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

A filiação ao PT ocorreu em 1989, junto a Luizianne Lins – que conheceu no movimento estudantil e que viria a ser sua fiadora política mais de uma vez ao longo da vida pública do agora candidato a governador.

Legenda: Luizianne é uma das principais aliadas de Elmano dentro do PT Foto: José Leomar

Em 2008, por exemplo, ele coordenou a campanha à reeleição de Luizianne para a Prefeitura de Fortaleza. Também foi durante a gestão dela no Executivo municipal, que ele coordenou a elaboração do orçamento participativo e foi secretário da Educação de Fortaleza.

Após a tentativa frustrada de ser eleito prefeito de Fortaleza em 2012, ele assumiu o comando do PT Fortaleza em 2013.

Rompimento de aliança

Esta é a segunda vez que o petista está no centro do rompimento entre o PT e o grupo liderado pelos irmãos Ferreira Gomes. A aliança iniciada em 2006, quando o PT apoiou a primeira candidatura de Cid Gomes ao Governo do Ceará, teve o primeiro estremecimento em 2012.

Na época, no entanto, os principais atores do racha foram outros: enquanto Luizianne Lins queria que o então secretário de Educação, Elmano de Freitas, fosse o sucessor, Cid Gomes lançou o então presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Roberto Cláudio, para a disputa.

Na época, os dois eram estreantes em disputas majoritárias e, apesar de terem largado atrás nas pesquisas de intenção de voto – que eram lideradas por Moroni Torgan –, chegaram ao segundo turno. Com 46,98% dos votos, Elmano saiu derrotado.

Legenda: Em 2012, Elmano foi candidato a Prefeitura de Fortaleza Foto: Marília Camelo

Desde então, os dois grupos não voltaram a ser aliados em Fortaleza – apesar de estarem juntos a nível estadual. Luizianne passou, inclusive, a ser foco de uma resistência à aliança com os Ferreira Gomes, tendo sido uma das primeiras a defender candidatura própria do PT em 2022.

Experiência no Legislativo

Dez anos depois, Elmano de Freitas voltará a enfrentar Roberto Cláudio em uma disputa majoritária. Desta vez, além dos dois, também disputa o Governo do Ceará, o deputado federal Capitão Wagner (União), principal candidatura da oposição.

Ao contrário de 2012, no entanto, Elmano de Freitas agora tem experiência em mandatos eletivos. Ele foi eleito duas vezes para a Assembleia Legislativa do Ceará – em 2014 e 2018. No legislativo estadual, além de ter assumido a presidência da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), também atuou como líder da bancada do PT.

Ele, inclusive, ressaltou o trabalho feito durante os mandatos do ex-governador Camilo Santana em entrevista ao Diário do Nordeste no último dia 29 de julho.

"Eu fui líder do PT como deputado por sete anos e meio agora, defendendo os projetos do governador Camilo. Eu conheço os projetos, eu ajudei o governador Camilo a construir essas propostas e acho que, por isso, me deu a honra de me indicar para representar a nossa aliança, para defender esse projeto e dizendo claramente: nós vamos aprofundar tudo que deu certo, mas nós vamos avaliar as políticas para melhorar", ressaltou.

Legenda: Elmano de Freitas foi relator da CPI das Associações Militares Foto: Fabiane de Paula

Também na Assembleia, ele foi relator da CPI das Associações Militares, encerrada em junho passado. A comissão tinha como objetivo investigar o uso de recursos destas entidades durante o motim de policiais e bombeiros militares no início de 2020.

O relatório elaborado por Elmano e aprovado pela CPI propõe o indiciamento de três lideranças ligadas a Associação de Profissionais da Segurança (APS), incluindo o vereador Sargento Reginauro, aliado de Capitão Wagner.

Candidatura lançada por Lula

Após o rompimento com o PDT para a disputa eleitoral no Estado, pelo menos oito nomes petistas foram cotados para assumir como candidato a governador.

Dentre eles, os três deputados cearenses do partido – José Guimarães, José Airton e Luizianne Lins –, três deputados estaduais – Fernando Santana, Augusta Brito e o próprio Elmano – e dois vereadores – Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

Legenda: Elmano, Lula e Camilo durante convenção do PT Ceará no último dia 30 de julho Foto: Kid Junior

Após reunião, em São Paulo, do ex-governador Camilo Santana com o ex-presidente Lula, a candidatura de Elmano foi lançada oficialmente no dia 24 de julho.

No sábado seguinte, dia 30, Lula veio ao Ceará para a convenção do PT Ceará que oficializou a candidatura de Elmano ao Governo e de Camilo ao Senado Federal. O evento foi repleto de acenos a antigos aliados, como o senador Cid Gomes e a governadora Izolda Cela - que era o nome defendido pelo PT para a candidatura ao Governo do Ceará pelo PDT.

