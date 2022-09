TV Diário e Verdinha entrevistam Domingos Filho nesta terça-feira (6); veja horários e como assistir

A TV Diário e Verdinha realizam, nesta terça-feira (6), a primeira entrevista da série com os candidatos à vice-governadoria do Ceará. O primeiro entrevistado é o ex-vice-governador Domingos Neto (PSD), que compõe a chapa do candidato Roberto Cláudio (PDT) na disputa pelo Executivo do Estado.

A série de entrevistas com os políticos segue até a próxima sexta-feira (9). Foram convidados os vices nas chapas dos candidatos à eleição de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional.

O cronograma das participações foi definido mediante sorteio, na presença de representantes de todos os candidatos.

As entrevistas são conduzidas pela jornalista Daniella de Lavor, com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e William Santos.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

Que horas começa a entrevista?

A entrevista será realizada a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

Onde assistir?

Os interessados podem acompanhar a entrevista nos canais da Verdinha, na rádio, e da TV Diário, na televisão, ou no site dos dois veículos.

Conheça a trajetória de Domingos Filho

Ex-vice-governador do Ceará entre 2011 e 2014, na gestão do então governador Cid Gomes (PDT), Domingos Filho é descendente de uma família de políticos. O pai, Domingos Gomes de Aguiar, o avô, Odilon Aguiar, e o bisavô, Domingos Gomes de Freitas, atuaram na política cearense.

O político tem como berço político a cidade de Tauá, onde exerce sua influência até hoje. Seguindo a tradição familiar, Domingos tem passado para os descendentes sua herança política.

O filho, Domingos Neto (PSD), é candidato à reeleição como deputado federal, já a filha, Gabriella Aguiar (PSD), é candidata a deputada estadual. A esposa do político, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá, além de ex-deputada estadual.

Legenda: Candidatos Domingos Filho, Domingos Neto e Gabriella Aguiar Foto: Thiago Gadelha

Formado em direito, Domingos Filho foi eleito deputado estadual, pela primeira vez, em 1994. Em seguidas reeleições, ocupou cargos na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), chegando inclusive a presidir a Casa.

Quando era vice-governador, chegou a ser cotado como candidato ao Executivo, mas Cid Gomes acabou indicando, à época, o então secretário Camilo Santana (PT) para o cargo.

Domingos tem uma aliança histórica com Cid, mas as relações chegaram a ficar estremecidas em 2017. À época, após um impasse sobre a Presidência da Assembleia do Ceará, o grupo liderado por Cid no Ceará decidiu extinguir o órgão, presidido por Domingos Filho.

O então presidente da instituição era acusado de se beneficiar politicamente entre as prefeituras do Interior. A disputa virou uma queda de braço na Justiça. No fim, Domingos acabou derrotado, o TCM foi extinto e ele foi incorporado aos quadros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) como "conselheiro em disponbilidade".