TV Diário e Verdinha entrevistam Camilo Santana nesta segunda (29); veja horário e como assistir

A TV Diário e a Verdinha começam, nesta segunda-feira (29), a série de entrevistas com os candidatos do Ceará ao Senado Federal. O primeiro entrevistado será o ex-governador Camilo Santana (PT).

A série de entrevista começa nesta segunda-feira (29) e se encerra na próxima quarta-feira (31). Foram convidados os candidatos de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional.

Na terça-feira (30), a entrevistada será Érika Amorim (PSD).

Já na quarta-feira a participante será Kamila Cardoso (União).

O cronograma das participações foi definida mediante sorteio, na presença de representantes de todos os candidatos.

As entrevistas são conduzidas por Daniella de Lavor, além de contar com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e William Santos.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

Que horas começa a entrevista?

A entrevista ocorrerá a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

Onde assistir?

A entrevista será transmitida na Verdinha e na TV Diário, além da transmissão no site dos dois veículos.

Conheça a trajetória de Camilo Santana

Candidato que chega com favoritismo à disputa pela cadeira no Senado Federal, Camilo Santana deixou o Palácio da Abolição após sete anos no Poder como governador do Estado. Camilo chega a 2022 com outro desafio eleitoral após, em 2018, ter sido reeleito ao governo do Estado com quase 80% dos votos.

Agora, ele enfrenta um desafio único. Além da disputa inédita ao cargo legislativo federal, o petista desponta como líder de um grupo político. Alçado ao voo mais alto na vida pública pelos irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT), Camilo, na última década, foi mantido como um dos principais membros do grupo governista. No entanto, a relação do petista com os pedetistas, principalmente com

Ciro, estremeceu em meio às articulações para a escolha do candidato governista neste ano. Camilo defendeu o nome da atual governadora, Izolda Cela (PDT), já a cúpula do PDT – com exceção de Cid – encabeçou um movimento que escolheu Roberto Cláudio (PDT). Série Influências Políticas PontoPoder Qual o papel de Izolda Cela na movimentação política no Ceará PontoPoder Qual o papel de Capitão Wagner na movimentação política do Ceará Diante da conjuntura, o petista liderou as conversas que definiram Elmano de Freitas (PT) como candidato do PT, atraindo apoio de siglas como MDB, PP, PCdoB, Psol e Solidariedade.