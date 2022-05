Tríplex do Guarujá apontado como sendo de Lula é sorteado e tem novo dono

O apartamento triplex localizado na cidade de Guarujá, Interior de São Paulo, foco de uma das condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi sorteado no sábado (28) em uma rifa virtual.

O vencedor do bem, avaliado em R$ 3 milhões, foi um morador do Jardim Iguatemi, Zona Leste da Capital paulista, conforme a empresa organizadora do evento informou ao portal Gazeta do Povo.

Em 2018, o imóvel foi vendido, em um leilão, ao empresário do ramo imobiliário Fernando Gontijo.

Anulação e prescrição

Em consequência da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, Lula foi condenado em primeira e segunda instância, além do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), pela acusação de que a construtora OAS teria reservado e reformado o triplex com dinheiro de propina destinado ao PT, em troca de contratos na Petrobras e órgãos do Governo Federal.

No entanto, em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a condenação devido à incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o caso; em seguida, a investigação foi anulada, pois, os ministros consideraram que o ex-juiz Sergio Moro agiu com parcialidade durante o processo.

Em dezembro do ano passado, o Ministério Público Federal em Brasília, para onde o processo foi enviado, reconheceu a prescrição das acusações, o que impediu uma nova condenação.

Na época, a juíza da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, Pollyana Alves, seguiu a solicitação do órgão e declarou que houve prescrição porque o prazo para réus com mais de 70 anos é reduzido pela metade, o que impossibilitaria haver tempo hábil para retomar a investigação do zero.

“Ressalto, por oportuno, que a prescrição ora reconhecida decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro. Pelo exposto, acolho a promoção ministerial e determino o arquivamento dos autos”.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste