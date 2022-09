TRE-CE determina retirada de conteúdo eleitoral de Delegado Cavalcante por incitação à violência

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) determinou a retirada de todas as redes sociais dE "conteúdo que atenta contra a democracia, protagonizado e divulgado pelo candidato bolsonarista Delegado Cavalcante (PL)". A decisão, em caráter liminar, se mostra favorável ao pedido protocolado na última quinta-feira, 08, pela defesa da candidata a deputada federal Adelita Monteiro (PSOL).

Adelita Monteiro protocolou ações públicas no Ministério Público do Ceará (MP-CE) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) pedindo investigação sobre o deputado estadual e candidato à reeleição Delegado Cavalcante pelas falas proferidas durante evento público na Praça Portugal, em Fortaleza, no dia 7 de setembro.

Na decisão, o Juiz Edilberto Oliveira Lima do TRE-CE determinou a imediata retirada do conteúdo onde o candidato afirma que “se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala". No entendimento do juiz ficou comprovada incitação à violência e ações criminosas.

A decisão já publicada determina multa diária no valor de R$ 2.000, havendo descumprimento da decisão.

Junto ao MPCE, a candidata do Psol pediu formalmente a abertura imediata de apuração para investigar os crimes de incitação a violência; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral.

Em nota, o TRE lamentou "a postura do candidato e reforça a confiabilidade do processo eletrônico de votação. O tribunal conclama candidatos e sociedade para uma campanha que não estimulem a violência".