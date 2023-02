TikTok bloqueou mais de 10 mil vídeos incitando atos terroristas em Brasília

O TikTok derrubou 10.442 vídeos que incitavam atos terroristas e notícias falsas no dia dos ataques aos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro, e em dias posteriores. A plataforma entregou balanço ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme os dados, foram 1.304 vídeos que violaram a política contra o extremismo violento. Outros 5.519 feriram as regras sobre "desinformação com riscos de danos no mundo real". Outros 3.614 conteúdos infringiram regras de desinformação eleitoral.

A captação dos dados foi entre 8 e 15 de janeiro. As informações são da Folha de S. Paulo.

Redes sociais como propagação do terrorismo

Um relatório feito por mais de 100 organizações da sociedade civil e acadêmica apontou que as redes sociais devem adotar medidas para impedir "chamados à sublevação contra a ordem democrática ou à interferência na transmissão pacífica de poder, ainda que não haja apelo explícito à violência".

Conforme o texto, apps como TikTok e Kwai ajudaram a disseminar desinformação. O Kwai foi procurado pela Folha de S. Paulo e informou, inclusive, que não comentará os dados, assim como a Meta (Facebook, Instagram e YouTube).