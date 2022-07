"Temos uma opção política, não é veto a ninguém", diz Guimarães, com discurso pró-aliança PT e PDT

O deputado federal e vice-líder do PT Nacional, José Guimarães, adotou tom pró-aliança PT-PDT no Ceará, nesta sexta-feira (15), ao conceder entrevista na Assembleia Legislativa do Estado (AL-CE), onde participa de cerimônia de posse de correligionário.

"Nossa preocupação primeiro é garantir a aliança e, segundo, unificar em torno do nome. Só temos duas coisas no Ceará bem definidas, que é o Lula candidato (a presidente da República) e o Camilo (candidato a) senador. Tudo o mais está em aberto. Nós temos uma opção política, não é veto a ninguém, não tenho direito de sair vetando fulano ou sicrano. É uma construção política que temos que fazer com o PDT", afirmou.

O petista foi um dos primeiros aliados do PDT a anunciar preferência pelo nome da governadora Izolda Cela entre os quatro pré-candidatos do partido. O grupo governista tem vivido impasses para definir quem será cabeça de chapa, com disputa acirrada entre Izolda e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O PDT também apresentou o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho como pré-candidatos.

Estratégia do PT

Guimarães é uma das lideranças que tem colocado o nome à disposição para um possível palanque próprio do PT no Ceará, diante de possível rompimento com o PDT. Apesar disso, nesta sexta, o deputado disse que a prioridade é manter a aliança e aguarda a decisão do PDT, prevista para segunda-feira, dia 18.

"Vamos aguardar a decisão do PDT. Dependendo da decisão do PDT, a partir de terça-feira começaremos a discutir outras possibilidades", pontuou.

Ele também falou sobre a ausência do senador Cid Gomes da discussão e ressaltou que cabe ao ex-governador Camilo Santana estabelecer as pontes com os líderes do PDT. É o ex-ministro e adversário nacional do PT, Ciro Gomes, quem tem tocado as discussões pedetistas.

"Senti a ausência dele, não que isso seja um fator decisivo. (...) Provalvemente com Cid teríamos um diálogo mais frutífero", afirmou.