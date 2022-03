Tasso cobra "posição muito clara e firme" do Brasil na guerra entre Rússia e Ucrânia

O senador Tasso Jereissati (PSDB) cobrou, nesta terça-feira (8), "uma posição muito clara e firme" do governo brasileiro em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Na avaliação do parlamentar cearense, o confronto na Europa indica que "o mundo está retrocedendo de uma maneira lamentável e perigosa". Ele retomou nesta terça (8) o mandato no Senado Federal, após licença de quatro meses.

O conflito armado entre Rússia e Ucrânia chegou ao 13º dia, após os países realizarem a terceira rodada de negociações nessa segunda-feira (7). Ambos entraram em acordo com o uso dos corredores humanitários.

Na segunda, as tropas russas chegaram a anunciar a abertura de corredores humanitários e a interrupção de ataques locais para permitir a retirada de civis das cidades ucranianas de Kharkiv, Kiev, Mariupol e Sumy, cenários de combates violentos.

"Eu assisto televisão, vejo noticiário e não acredito no que eu estou vendo. Eu pensei que as cenas que estou vendo na Ucrânia hoje eu só veria em filmes, em documentários da 2ª Guerra Mundial, e que bombardeios a cidades inteiras, com fuga em massa das populações das cidades, crianças, mulheres morrendo sob forte bombardeio e tiroteio", disse o senador.

Volta da licença

Após quatro meses de licença, Tasso retorna ao cargo em meio às articulações de reestruturação do PSDB no Estado. Desde novembro do ano passado, Chiquinho Feitosa (UB), o primeiro suplente de Tasso, estava no exercício do mandato no Senado.

Com o retorno do titular, a bancada cearense na Casa volta à composição que saiu das urnas. Além de Tasso, representam o Ceará no Senado Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (Podemos).