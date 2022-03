Tasso assina carta em apelo por permanência de Eduardo Leite no PSDB e candidatura a presidente

O senador Tasso Jereissati (PSDB) assinou uma carta, nesta sexta-feira (18), com demais membros do partido para pedir que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, permaneça na sigla e não desista da candidatura à Presidência da República.

Leite ensaia ida ao PSD, do ex-ministro Gilberto Kassab, e perdeu a disputa interna na corrida ao Planalto.

O parlamentar cearense faz parte de uma ala do PSDB que se opõe ao governador João Dória - vencedor das préveias e pré-candidato à presidente.

Junto com a cúpula dos Tucanos, Tasso afirma no manifesto que "o momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade".

"O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida", diz ainda a carta, que é assinada por 28 membros do PSDB, incluindo o presidente Bruno Araújo e o senador José Serra, que também dirigiu a sigla.

Ainda em setembro do ano passado, Tasso Jereissati esteve entre os quatro nomes do PSDB que poderiam disputar as prévias do partido e concorrer a presidente. Além dele, foi cigitado o nome do o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto.

A disputa, no entanto, acabou se afunilando entre Leite e Dória e foi vencida pelo governador paulista.