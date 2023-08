STF retoma trabalhos pós-recesso com análise de temas polêmicos e mudanças na configuração da Corte

O Judiciário retorna do recesso de meio de ano com a agenda movimentada. Já em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) ganha um novo membro, Cristiano Zanin, e aprecia pautas polêmicas, como o uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio.

Os assuntos que devem ser analisados pelos ministros até dezembro são pendências de anos, que vão acumulando camadas de complexidade com o passar do tempo. Confira como deve ser o segundo semestre de 2023 no STF:

Pautas dos segundo semestre

O julgamento da legítima defesa da honra em casos de feminicídio foi retomado nessa terça-feira (1º). A Corte invalidou, por unanimidade, esse argumento usado em prol do réu. A maioria já havia sido formada em junho, antes do recesso. Quando válido, esse dispositivo poderia levar à absolvição de condenados pelo assassinato de mulheres.

O processo chegou ao STF em 2021, em ação protocolada pelo PDT. Agora, o argumento de que o crime teria sido cometido por razões emocionais, como uma traição conjugal, por exemplo, passa a ser ineficiente.

Já nesta quarta-feira (2), é a vez de o Supremo voltar a julgar a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Esse tema está em análise desde 2015, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Atualmente, a posse e o porte de drogas para consumo pessoal são classificadas como infração penal de baixa gravidade pela Lei das Drogas, de 2006. Por isso, geram penas como advertência sobre os efeitos das drogas, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento a programa sobre uso de drogas.

Pela descriminalização, votaram três ministros até o momento. São eles: Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes.

Além disso, a constitucionalidade do juiz de garantias deve voltar para a agenda do STF neste semestre. O julgamento foi suspenso em junho, após pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas a aplicação do mecanismo em si foi interrompido pelo Supremo em janeiro de 2020.

O juiz de garantias é uma figura prevista no Pacote Anticrime de 2019 que cria uma variação na análise de um processo criminal. O dispositivo diz que o juiz responsável pela sentença não deve ser o mesmo que analise as medidas cautelares.

Por sua vez, o julgamento sobre o marco temporal para demarcação de territórios indígenas, que também deve ser retomado até o fim do ano, promete mobilizar grandes debates pelo País.

As rodadas anteriores de análise foram marcadas por fortes protestos da população originária e pressão de setores econômicos interessados nessas terras, os dois em lados opostos da discussão.

Em junho, André Mendonça pediu vista do processo, paralisando-o. Ele tem um prazo de 90 dias para devolvê-lo.

O ministro garantiu que cessará a vista a tempo de a presidente do STF, Rosa Weber, proferir seu voto antes de se aposentar, em 2 de outubro.

Mudanças na Corte

Na quinta-feira (3), Cristiano Zanin toma posse como o novo ministro do Supremo, a primeira indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no seu terceiro mandato. Zanin foi sabatinado no Senado em junho, garantindo a aprovação de 58 parlamentares contra 18.

A segunda mudança virá após a aposentadoria compulsória de Rosa Weber, que completará 75 anos em outubro.

Lula deve conversar com os ministros para chegar a um nome para a nova vaga. Há a expectativa de que o presidente indique uma mulher para o cargo, considerando que sobraria apenas Carmen Lúcia como representante do gênero na Corte.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil