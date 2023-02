'STF jamais será intimidado', diz Rosa Weber em sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2023

"A democracia segue inabalada". Foi com este lema que o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu o Ano Judiciário de 2023. A sessão solene, realizada nesta quarta-feira (1º), marca a primeira vez que os ministros se reúnem presencialmente no Plenário da Corte, em Brasília, parcialmente destruído por manifestantes radiciais no ataque de 8 de janeiro.

Logo na abertura, a presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, relembrou os atos e danos realizados às sedes dos Três Poderes. Ela frisou que eles não intimidaram a instituição e, mesmo com os protestos golpistas, a democracia brasileira segue firme.

Rosa Weber Presidente e ministra do STF Estarmos reunidos neste plenário três semanas após o ataque criminoso contra a democracia constitucional em nosso País. É a demonstração de que este Supremo Tribunal Federal e seus ministros jamais serão intimidados na missão precípua da guarda da Constituição. Lembraremos sempre do 8 de janeiro de 2023 para que ele jamais se repita e para que todos saibam que o STF e sua atuação em defesa do Estado Democrático de Direito são inabaláveis".

A ocasião foi transmitida ao vivo na TV aberta, através da TV Justiça, e online, pelo canal no YouTube da emissora.

'Respeito institucional'

Presente à solenidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também usou seu discurso para repudiar os ataques terroristas sofridos pelos Três Poderes no dia 8 de janeiro e reafirmar o "respeito institucional" entre o Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

"O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações. [...] O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação", afirmou o presidente, mencionando que os "inimigos" em comum são a fome, a desigualdade social, a falta de oportunidades, o extremismo político, as mudanças climáticas, entre outros.

"A tarefa de superar [as adversidades] tem de ser compartilhada", reforçou o petista. "Uma democracia para poucos jamais será uma democracia", completou, se colocando à disposição para o diálogo permanente com o Supremo.

Além disso, Lula destacou os principais avanços feitos pelo Judiciário ao longo dos últimos anos e ressaltou que "nenhuma daquelas decisões foi tomada sem debates profundos" com a sociedade. "Vejo [no STF] a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para assegurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia", elogiou.

Veja sessão

Em cerca de 24 dias, o vandalismo provocado pelos manifestantes foi parcialmente restaurado. Na transmissão, é possível observar que parte da destruição infligida ao Plenário da Corte nos ataques foi consertada.

Além dos 11 ministros do STF, ainda participam da solenidade os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Conselho Federal do Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, o procurador-geral da República, Augusto Aras e outras autoridades.

