STF inicia julgamento do Orçamento Secreto; entenda o que está em jogo

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta quarta-feira (7), o julgamento de quatro ações que questionam a constitucionalidade das chamadas emendas de relator — conjunto de medidas conhecido como 'Orçamento Secreto'. A votação é considerada fundamental para estabelecer a relação entre o próximo governo e o Congresso Nacional.

A relatora das ações é a atual presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber.

Na análise, os ministros do STF checam se o mecanismo, da forma que opera atualmente, deixa de cumprir alguma norma constitucional. Por exemplo, se a falta de um registro documental sobre a destinação exata dos recursos, que parte de senadores e deputados federais, fere algum princípio como transparência, publicidade e impessoalidade.

O uso desregrado das emendas foi questionado no supremo pelos partidos políticos Cidadania, PSB, Psol e PV. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também é crítico ferrenho do Orçamento Secreto.

Porém, sem uma base governista bem consolidada no Congresso, Lula terá de apelar para negociações com os parlamentares, inicialmente, para aprovar medidas importantes para cumprir suas principais promessas de campanha.

De acordo com a colunista Andréia Sadi, do G1, a cúpula do Congresso avisou à equipe do petista que uma eventual proibição do Orçamento Secreto implodiria a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, iniciativa necessária, por exemplo, para manter o Bolsa Família em 2023 em R$ 600 mensais.

O que é o Orçamento Secreto?

O Orçamento Secreto é como passou a se chamar a emenda de relator-geral, ou RP-9. Ele permite que os parlamentares solicitem verba para o Governo sem detalhar a destinação dos recursos ou o autor da ação. Em outras palavras, um deputado pode mandar dinheiro para sua base política de maneira oculta, em troca de apoio ao Governo.

Além disso, diferentemente das emendas individuais, as emendas de relator não são divididas de forma igualitária entre os parlamentares. O dinheiro é destinado, prioritariamente, a aliados do Governo Federal.

O modelo foi proposto, inicialmente, por deputados federais. Não existe uma pessoa específica "por trás" do mecanismo, e, sim, um conjunto de parlamentares interessados em garantir recursos para suas bases eleitorais. No entanto, o Orçamento Secreto foi "turbinado" em 2021 e marcou o governo de Jair Bolsonaro (PL).