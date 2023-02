STF envia à 1ª instância seis pedidos de investigação contra ex-presidente Jair Bolsonaro

Seis pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro (PL) foram enviados nesta sexta-feira (10) à primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal (DF). A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), realizou a apresentação das denúncias por ataques à Corte.

Cármen Lúcia pontuou que, já que o ex-presidente não foi reeleito e não tem mais mandato, perde foro privilegiado no STF. Os pedidos de apuração foram apresentados em 2021 por conta de declarações de Bolsonaro na época do 7 de setembro. As informações são do g1.

"Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava", afirmou a ministra.

Possíveis crimes

Parlamentares que denunciaram Bolsonaro ao STF afirmam que as falas do ex-presidente "amplificam e reverberam a retórica antidemocrática e golpista".

Em ato na Avenida Paulista em 2021, o então presidente da República atacou Alexandre de Moraes e afirmou que não cumpriria mais nenhuma decisão do STF.

Outro caso enviado à primeira instância nesta sexta é um de racismo em 12 de maio de 2022. Bolsonaro associou o peso de um homem negro a arrobas — unidade de medida usada na pesagem de gado —.

Além dos já enviados, Bolsonaro ainda é alvo de cinco inquéritos no STF, que estão na relatoria de Alexandre de Moraes. As investigações são por suspeita de divulgação fake news e possível incentivo a atos golpistas e terroristas.