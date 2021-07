Sob pressão de religiosos, deputados aprovam 'Ceará Educa Mais' com exclusão de termos

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quinta-feira (1°), projeto de lei que cria o Programa "Ceará Educa Mais", que visa o desenvolvimento de estratégias para aprimoramento da aprendizagem. Contudo, a aprovação ocorreu apenas depois de acordo para exclusão dos termos "gênero" e "sexualidade" do texto original, após mobilização da bancada religiosa da Casa. A proposta, agora, vai à sanção do governador Camilo Santana (PT).

Parlamentares da bancada religiosa criticaram um dos 21 pontos do programa que trata sobre "Educação Inclusiva". O projeto é voltado para o Ensino Médio.

No artigo original da "Educação Inclusiva", ficava estabelecido o desenvolvimento de "políticas públicas educacionais orientadas pelo princípio da equidade, respeito às diferenças e garantia de direitos", a partir do apoio de escolas na abordagem de temas relacionados a "direitos humanos, gênero e sexualidade, bem como as relações étnico-raciais".

Em acordo entre a liderança do Governo na Casa e a bancada religiosa, ficou decidida a inclusão de uma emenda coletiva que modificou a matéria. Por meio dela, foram excluídos os termos "gênero" e "sexualidade" do texto. Apenas o deputado Renato Roseno (Psol) votou contra a emenda.

"Quando ao respeito à questão das diferenças, nós vamos explicitar que, nas escolas, vai haver essa conscientização de respeitarmos, não somente o gay e a lésbica, mas uma pessoa gorda, magra, um judeu... Para que fique aberto para todos isso", argumentou o deputado Apóstolo Luiz Henrique (PP).

Líder do Governo na Assembleia, o deputado Júlio César Filho (Cidadania) relatou a emenda e reforçou a construção "a várias mãos" do novo texto.

Júlio César Filho Líder do Governo na AL-CE "Foi necessário, dentro do campo político e do bom senso e do exercício de todos, se despir de qualquer vaidade, de qualquer bandeira e construir, dentro dos conceitos cristãos, um texto que pudesse reforçar que, dentro da Educação do Ceará, não há qualquer tipo de preconceito".

Uma emenda de Renato Roseno ao texto original, que incluía os termos "gênero" e "sexualidade" no trecho da proposta que trata da “Educação contextualizada para a convivência com o semiárido”, também gerou críticas da bancada religiosa - por meio de outra emenda substitutiva, ambos os termos também foram retirados da sugestão anteriormente aprovada.

Ceará Educa Mais

O projeto de lei que cria o programa "Ceará Educa Mais" foi apresentado pelo Governo do Ceará no início de junho. A proposta trata de ações destinadas a "estruturação, desenvolvimento e implementação de estratégias" para "aprimoramento do processo de aprendizagem".

O foco são medidas desenvolvidas na rede pública de ensino do Estado.

Entre as ações estabelecidas pelo projeto estão o "ENEM: Chego Junto, Chego Bem!", o "Professor Aprendiz", o "Ceará Científico" e a "Articulação do Ensino Médio à Educação Profissional".

No total, são detalhadas 21 ações - muitas das quais já em desenvolvimento pela Secretaria de Educação do Estado.