Sob ordem de Moraes, cai para 13 os cearenses presos no DF por atos terroristas; 12 são monitorados

Dois cearenses foram beneficiados pela ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que soltou 173 presos pelos atos terroristas registrados em Brasília no último dia 8 de janeiro. Na prática, caíram de 15 para 13 o número de pessoas nascidas no Ceará que seguem presas no Distrito Federal por conta dos atentados contra a sede dos Três Poderes no início do ano.

A lista foi atualizada na terça-feira (28) pela Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF). Outro grupo de 12 cearenses é monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

Conforme o Governo do DF, entre os 13 que seguem presos, sete são homens com idade entre 23 e 53 anos. Já as seis mulheres têm idades que variam de 35 a 60 anos.

No caso dos réus monitorados, sete são homens. O mais novo tem 30 anos e o mais velho tem 56. Entre as cinco mulheres, a mais nova tem 22 anos e a mais velha tem 50. A mais jovem, inclusive, é a única que não retornou ao Ceará após a soltura, sob monitoramento.

PRESOS:

Natalia Santos Oliveira

Edislane Alves Pereira

Renata Aparecida Ferreira De Oliveira

Regina Maria de Azevedo

Lucimar Fraklin Soares de Siqueira

Francisca Hildete Ferreira

Wenderson Luiz Brandão Barros

Tiago Pereira do Nascimento

Kelson de Souza Lima

Alexandre Magno da Silva Ferreira

Romário Garcia Rodrigues

Reinaldo Pereira da Silva

Sebastião José Bezerra Neto

MONITORADOS:

Maria Vitória Mesquita da Costa

Cecília Barroso da Costa

Antonia Rachel de Sousa

Anna Carolina Vieira Cintra Marques Vasconcellos

Maria Silveli Teixeira Lima

Joseneth Sousa do Nascimento

Marcos Fernando de Oliveira Costa

Francisco Idevan Rodrigues

Lincoln da Silva Eugênio

Paulo Jorge Gomes

Pedro Roberto Nunes Campos

Carlos Daniel Aragão de Araújo

Alexandre de Moraes

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de soltar quase 200 presos considera que algumas dessas pessoas têm problemas de saúde e filhos menores de idade. Além disso, o magistrado avaliou que tais presos são réus primários e que já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República.

O magistrado, no entanto, impôs algumas condições:

Recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana;

Impedimento de acesso a redes sociais;

Cancelamento de passaportes;

Suspensão de porte de armas;

Apresentação semanal à Justiça;

Não podem se comunicar com outros investigados.

Com a decisão, dos 1,4 mil presos pelos atos golpistas em janeiro, 767 seguem encarcerados.

