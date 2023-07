Sessão na Alece é encerrada após faísca de fogo embaixo de cadeira de deputado do PDT

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta quinta-feira (6) foi encerrada após saírem faíscas de fogo debaixo da cadeira do deputado Cláudio Pinho (PDT), no plenário da Casa. O caso inusitado ocorreu no início desta tarde, devido a um curto-circuito em uma tomada.

O deputado estadual Felipe Mota (União) estava discursando quando as faíscas começaram a surgir. Após o susto, ele brincou com a cena que avistou, dizendo que estava "Pegando fogo no PDT". Logo em seguida, o presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT), informou que um curto tinha sido registrado e finalizou a sessão.

Por meio de nota, a Casa informou que os bombeiros da 1ª Companhia de Incêndio estiveram no local por precaução, bem como realizar inspeções nas demais instalações do prédio para evitar novas ocorrências.

Procurado, o deputado Cláudio Pinho disse que está bem e levou apenas um "susto".

Cláudio Pinho (PDT) Deputado Estadual "Agora está (tudo bem), os bombeiros estão aqui. A tomada caiu, encostou no ferro e pegou fogo mesmo. Os bombeiros já identificaram as tomadas, já isolaram"

Da Mesa Diretora do plenário da Casa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) visualizou toda cena. Ele disse que saiu "um raiozinho de fogo debaixo da cadeira do Cláudio Pinho e Antônio Henrique (PDT)" e que o "pessoal brincou".

Apesar do incidente, as votações da pauta do dia da Alece foram concluídas. No momento da faísca, os deputados estavam apenas justificando os votos.

