Servidores da Educação de Fortaleza protestam na Câmara por concurso e aprovação do piso

O reajuste salarial de 22% anunciado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a professores da rede municipal, será uma das prioridades na reabertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores nesta terça-feira (1º).

Para conhecer os detalhes da proposta da Prefeitura e pressionar o Executivo por outras reinvindicações da categoria, dezenas de professores estão reunidos desde cedo em assembleia no auditório da Casa Legislativa.

Reajuste salarial



Desde dezembro, pelo menos, os servidores da educação anunciaram indicativo de greve caso a Prefeitura não oferecesse a eles um aumento adequado à inflação.

Naquele mesmo mês, a Câmara aprovou um reajuste de 11% para a categoria. Porém, na última quinta-feira (27), pouco após o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciar um novo piso para o magistério, Sarto foi às redes sociais comunicar que a Prefeitura iria apresentar aos vereadores um novo projeto para acrescentar 22,24% de reajuste aos professores, que seriam somados aos 11% já aprovados e, assim, alinharia o salário ao novo piso nacional, que propõe correção de 33,24%.

“A gente começou em dezembro (a pressão) e anunciou não ter retorno às aulas se não tivesse reajuste", lembrou Ana Cristina Guilherme, presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), na mobilização desta manhã (1º).

Legenda: Ana Cristina Guilherme, presidente do Sindiute, celebra a conquista do reajuste de 33% para o magistério e cobra outras ações da Prefeitura. Foto: Fabiane de Paula

Para o professor de geografia Carlos Josué de Assis, um dos manifestantes presentes à Câmara nesta terça, ainda não está compreensível de que forma a Prefeitura pretende corrigir o salário dos profissionais.

"Os 11% anunciados (ano passado) vão ser divididos ao longo do ano de 2022. Esses 33% só vão estar efetivados na nossa renda em janeiro do ano que vem. A gente quer ver bem esse texto. A gente está aqui para pressionar e mostrar que esse reajuste é um direito necessário para os professores, para uma equiparação. A gente tem um dos piores salários da América Latina. Isso é inadmissível", comentou Josué.

De acordo com o Sindiute, os educadores cobram que a elevação salarial "não seja parcelada, passe a vigorar na próxima folha de pagamento e tenha efeito retroativo à primeiro de janeiro de 2022".

Outras pautas



O Sindiute pretende ainda deliberar sobre um calendário de paralisações. Isso porque a categoria quer continuar pressionando a gestão Sarto para abrir negociação com o sindicato e atender às outras principais reinvindicações, como:

Concurso público para todos os cargos da educação;

Subvinculação e rateio do precatório de 2015 do antigo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef);

Abono para a contribuição previdenciária de 14% dos aposentados.



A coluna do jornalista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, apurou que a Prefeitura já prepara um concurso público e deve divulgar detalhes ainda neste semestre.

O professor Josué destaca que o certamente é urgente, principalmente, diante de um cenário em que quase a metade dos professores da rede municipal são substitutos e temporários. "A atividade tem que ser feita pelo concursado", defende.