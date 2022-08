Serley Leal defende participação popular em primeiro ato de campanha pelo Governo do Ceará

Em seu primeiro ato de campanha nesta terça-feira (16), o candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo do Ceará, Serley Leal, defendeu uma maior participação popular em decisões do Executivo. Apostando no apoio da juventude, ele fez panfletagem em frente ao campus de Fortaleza do Instituto Federal do Ceará (IFCE), na Av. Treze de Maio, para divulgar propostas.

"Nós acreditamos que a participação popular define a transformação no nosso Estado, nós queremos criar conselhos de participação popular, assembleias populares nos bairros, nos principais municípios e nos menores municípios, para que a gente possa discutir o orçamento público, as principais propostas e políticas públicas para o nosso Estado", ressaltou.

Na ocasião, ele ainda destacou que pretende taxar grandes empresários para aumentar a arrecadação do Estado e diminuir o ônus sobre o trabalhador.

Legenda: Durante o ato, ele também atacou políticas bolsonaristas e prometeu taxar grandes fortunas no Estado Foto: Thiago Gadelha

"A nossa candidatura é uma candidatura de trabalhador, a gente não tem participação das grandes empresas, do grande capital, por isso estamos propondo um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação taxando os grandes empresários do nosso Estado", acrescentou.

Ainda durante o ato, que contou com a participação de estudantes, Serley Leal atacou corte do Governo Federal nos investimentos nas universidades e institutos federais.

Nesta terça, Serley ainda realizará mais panfletagens em frente ao Restaurante Universitário do Benfica, às 12h30, e em frente ao Centro de Humanidades 2 da Univerisidade Federal do Ceará (UFC) - também no mesmo bairro.