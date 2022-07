Sergio Moro confirma pré-candidatura ao Senado pelo Paraná

O ex-juiz federal e ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) é pré-candidato ao Senado pelo Paraná nas Eleições de 2022. O anúncio foi feito por ele mesmo na manhã desta terça-feira (12), em coletiva de imprensa em um hotel de Curitiba.

"A minha carreira pública como juiz, depois como ministro, me dá credibilidade e legitimidade para ser esse representante do povo paranaense no Senado Federal", afirmou Moro.

Ele estava acompanhado do presidente do diretório municipal do União Brasil, o deputado federal Ney Leprevost. Já os presidentes estadual e nacional do partido, os deputados Felipe Francischini e Luciano Bivar, respectivamente, não estiveram presentes.

Candidatura de Moro

Inicialmente, Moro havia dito que poderia disputar a Presidência da República. Em seguida, tentou transferir o domicílio eleitoral para o estado de São Paulo, mas teve o pedido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) paulista.

Por causa da impossibilidade de concorrer a um cargo de senador ou deputado federal por São Paulo, Moro passou a querer uma vaga no próprio estado de origem. Em junho, ele confirmou que representaria o estado, mas não definiu o cargo, porque a decisão seria tomada em comum acordo com o União Brasil.