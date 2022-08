Senador Eduardo Girão declara apoio a Capitão Wagner

Eduardo Girão (Podemos) Senador

"Precisamos urgentemente de idealistas com coragem para que a justiça seja para todos, que o respeito a constituição seja a máxima para os três poderes da República, que sejam comprometidos com o fim do foro privilegiado/ retorno à prisão em segunda instância (blindagens a corrupção e impunidade no País ) assim como, é claro, um olhar humano para as matérias que lá são votadas"