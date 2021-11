Senado reconhece o Carnaval de Aracati como manifestação da cultura nacional

O Senado aprovou o projeto de lei 1501/2019, de autoria do deputado Eduardo Bismarck (PDT), que reconhece o Carnaval de Aracati como manifestação da cultura nacional. A medida segue agora para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido).

A proposta chegou ao Senado em maio e aguardava posicionamento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa. A relatoria foi do senador Cid Gomes (PDT).

"Em Aracati, a tradicional festa de Momo é realizada há décadas, reunindo quase 500 mil pessoas em uma única noite, e sua importância para o turismo e a economia da região é crescente", escreveu o senador em seu relatório pela aprovação da proposta.

Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bismarck, cujo pai é o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, comemorou a aprovação no Senado. "Contamos agora com a sanção do presidente", ressaltou.