Seis suplentes assumiram mandato como senadores do Ceará nos últimos 30 anos

A deputada estadual Augusta Brito (PT) deve assumir, a partir de fevereiro de 2023, a terceira vaga do Ceará no Senado Federal. A parlamentar irá ocupar a vaga de Camilo Santana (PT), que está a frente do Ministério da Educação e deve, por conta disso, se licenciar logo após a posse como senador, marcada para o próximo dia 1º de fevereiro.

Ela será a sétima suplente a tomar posse no Senado nas últimas três décadas. Na maioria dos casos, os substitutos estiveram no exercício do cargo apenas durante quatro meses, com a licença dos titulares para tratar de assuntos particulares.

Em outros casos, o tempo foi ainda menor, de apenas um mês - às vezes, o período coincidiu com o recesso parlamentar na Casa. Com um exercício curto de mandato, alguns suplentes apresentaram poucas proposições e tiveram uma participação tímida no legislativo federal.

Como a licença de Camilo ocorre para que ele possa assumir um outro cargo - neste caso, como ministro de Estado -, a licença será por tempo indeterminado. Portanto, Augusta Brito deve ter um tempo maior para atuar na Câmara Alta do Congresso Nacional.

inter@

Prioridades e desafios

Em entrevista durante a posse do governador Elmano de Freitas (PT), no dia 1° de janeiro, Augusta Brito ressaltou quais devem ser as prioridades neste início de mandato no Senado.

Augusta Brito Suplente de senador eleito "Primeiro, continuar com a defesa dos direitos das mulheres. Para mim, isso é importantíssimo e muito necessário. Não que seja agradável, queria que não existisse. Mas pela necessidade, a gente vai estar lá defendendo sim o direito das mulheres".

A futura senadora disse ainda que pretende focar a atuação em ações mais práticas e que cheguem de forma mais efetiva à população. "Para que as pessoas entendam e saiba que o Senado vai realmente fazer diferença na vida delas", completa.

O cientista político Cleyton Monte chama a atenção para o papel central do Senado para a viabilização de recursos para o Governo do Estado.

"Penso que ela vai ter um papel muito importante para o governo do Estado, ela tem uma relação muito boa com o governador Elmano de Freitas pra viabilizar a relação do governo com Brasília e também pra viabilizar recursos, empréstimos", projeta.

Ele cita ainda as duas bandeiras centrais que marcam a trajetória política de Augusta: a defesa dos direitos da mulher, como citado pela parlamentar, e a saúde pública.

Além disso, completa Monte, ela deve "estar na linha de frente com certeza da base aliada do governo Lula". Sobre isso, a futura senadora deve ainda se deparar com senadores de um perfil mais conservador, inclusive alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A respeito dessa possibilidade de enfrentamento, Augusta Brito reforça que "quanto maior o desafio, mas motivada eu fico". "É um outro mundo, mas estou com toda disposição para aprender e para debater", afirma.

Suplentes da última legislatura

O último suplente a exercer mandato pelo Ceará foi Júlio Ventura (PDT), que ficou até o último dia 3 de janeiro na Casa, durante a ausência do senador Cid Gomes (PDT).

Foram quatro meses de atuação, nas quais, dentre as proposições aprovadas por Ventura, esteve a aprovação de projeto que autoriza Juazeiro do Norte a contratar operação de crédito externo com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 80 milhões.

Ele, inclusive, não foi o primeiro a assumir a cadeira no lugar de Cid. O primeiro suplente do ex-governador do Ceará, Prisco Bezerra (PDT) também assumiu uma das três cadeiras do Ceará entre dezembro de 2019 e março de 2020.

Durante o exercício do mandato de Bezerra, Cid foi baleado em Sobral durante o motim de policiais militares em fevereiro de 2020. Prisco apresentou, inclusive, projeto de lei para proibir "concessão de graça ou anistia a militares por crimes e ilícitos administrativos decorrentes do descumprimento da proibição de sindicalização e greve".

Outro suplente que assumiu mandato como senador nesta legislatura - que iniciou em 2019 e vai até o fim de janeiro - foi Chiquinho Feitosa. Na época no PSDB, Feitosa assumiu a cadeira de Tasso Jereissati (PSDB) entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022.

Dos três, Feitosa foi o que fez menos proposições: foram apenas 8. Prisco apresentou 24, enquanto Júlio Ventura foi autor de 12.

Quem assumiu antes

Outros três suplentes já haviam assumido uma das cadeiras do Ceará em períodos anteriores. Reginaldo Duarte, na época no PSDB, foi o que voltou à Casa mais vezes. Ele assumiu o cargo em quatro ocasiões:

Dezembro de 2004 a fevereiro de 2006;

Janeiro de 2003 a agosto de 2004

Abril a agosto de 2002; e

Janeiro de 1999.

Nos três primeiros períodos, substituiu o ex-senador Luiz Pontes (PSDB). Apenas em 1999, ele assumiu o lugar de Beni Veras, que renunciou ao cargo - na época, ele assumiu apenas durante o mês de recesso do Senado.

Quem também exerceu o mandato durante um período que coincidiu, majoritariamente, com o recesso foi Luiz Girão (na época, no PSDB) que assumiu o mandato de Lúcio Alcântara durante o dia 19 de dezembro de 2002 e 31 de janeiro de 2003.

Fechando a lista, Flávio Torres (na época, no PDT) assumiu o lugar de Patrícia Saboya durante quatro meses - de julho a novembro de 2009.

Na época, ele foi autor de 12 proposições e relatou outras 35. Durante o exercício do cargo, ele também fez parte da Delegação do Senado Federal em visita oficial ao Haiti, em agosto de 2009.

Sem licença

Por outro lado, alguns senadores cearenses não se ausentaram do mandato por tempo suficiente para ser necessário convocar um suplente para assumir o mandato.

Nos últimos 30 anos, quatro senadores do Ceará não pediram licença:

José Pimentel (PT): 2011 - 2019

Eunício Oliveira (MDB): 2011 - 2019

Inácio Arruda (PCdoB): 2007 - 2015

Sérgio Machado (na época, no PSDB): 1995 - 2003

Durante o primeiro mandato como senador, entre 2003 e 2011, Tasso Jereissati também não pediu licença. O atual senador Eduardo Girão (Podemos) também não se licenciou do mandato nos primeiros quatro anos.