Júlio Ventura irá tomar posse no Senado após licença de Cid Gomes

O empresário Júlio Ventura (PDT) irá tomar posse, na próxima semana, no Senado Federal, após pedido de licença do senador Cid Gomes (PDT). O ex-governador do Ceará ficará de licença por 121 dias para tratar de interesse particular. Ele é o segundo suplente.

Essa é a segunda vez que Cid Gomes pede licença do Senado Federal. A primeira vez foi no final de 2019. Na época, assumiu o primeiro suplente, o empresário Prisco Bezerra (PDT), irmão do ex-prefeito e candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT).

Como a licença é para tratar de assunto particular, Cid Gomes não irá receber remuneração no período. Ele só volta ao Senado em 2023.

Apesar da licença em período de campanha eleitoral, aliados não consideram que o senador deve participar dos atos no Estado. De acordo com o colunista Wagner Mendes, a informação é de que Cid concentrará os esforços para a campanha de Ciro Gomes na corrida pela presidência da República.

Empréstimo para o Ceará

Antes de se licenciar, Cid Gomes foi relator de duas autorizações de empréstimo externo para o Ceará. As matérias foram aprovadas na sessão desta terça-feira (30), no Senado.

Um dos empréstimos foi no valor de US$ 31 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), enquanto o outro foi no valor de até US$ 60 milhões com a Corporação Andina de Fomento (CAF).