Sarto diz que não irá participar da posse de Elmano de Freitas: 'seria inoperante'

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) afirmou que não irá comparecer à posse do governador eleito do Ceará Elmano de Freitas (PT) na manhã do próximo domingo (1º). Em coletiva de imprensa, Sarto justificou que seria "inoperante" participar da cerimônia às 7h por ser "muito cedo", uma vez que ele estará na festa de réveillon no Aterro da Praia de Iracema.

"Eu pretendo prestigiar Fortaleza amanhã, estar aqui, e seria "inoperante" sair daqui 2h da manhã e estar lá 7h da manhã. Eu entendo que o Elmano tenha colocado mais cedo por conta da posse do presidente Lula [em Brasília]", pontuou.

O gestor ainda esclareceu que a falta no evento não está relacionada com a oposição dos partidos PDT e PT.

"Isso não tem absolutamente nada a ver com oposição do PDT e do PT. Eu tenho defendido a tese dentro do partido de que a gente deve prestar apoio ao governador eleito, temos dito disso publicamente. O Elmano conhece muito Fortaleza e eu tenho certeza que a relação institucional Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado vai ser melhor do que era antes", assegurou.

Racha entre PT e PDT

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta quinta-feira (29), sobre o racha entre PT e PDT.

"Foi o maior fracasso da diplomacia política dos últimos tempos", disse Sarto, ao comentar sobre a relação que deve ter com o governador eleito, Elmano de Freitas (PT).

Sobre a relação entre Governo e Prefeitura, disse que tem uma relação pessoal com Elmano, desde os tempos em que ambos atuaram juntos na Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, ressaltou o compromisso institucional de ambas as partes.

"A relação institucional será preservada. Elmano já foi candidato à Prefeitura, tem carinho por Fortaleza", ressaltou.