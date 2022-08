Sarto anuncia aumento de 31,9% em investimentos de programa para a Educação

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou que autorizou o aumento de 31,9% nos investimentos do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE) já a partir deste mês de agosto.

O gestor escreveu no Twitter que, com a decisão, o investimento anual no programa passa de R$ 12,6 milhões para R$ 16,6 milhões provenientes do Tesouro Municipal.

O valor é calculado por cada aluno matriculado na rede municipal. Na prática, o repasse aumenta de R$ 48 para R$ 58 o custo por aluno matriculado na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos programas de fortalecimento da aprendizagem (Pró-técnico e Integração).

Em se tratando dos estudantes das escolas de tempo integral, o acréscimo será de R$ 96 para R$ 106, segundo a Prefeitura. Já no caso das crianças de zero a três anos atendidas nas creches, o valor passará de R$ 124 para R$ 134.

Compra de materiais e manutenção

"Com esses recursos, nossas unidades escolares investem em aquisição de materiais, além de manutenção da estrutura física e de equipamentos", detalhou Sarto, que considera a medida "muito importante" por conferir mais autonomia para os gestores escolares efetuarem compras de acordo com suas necessidades.

Ao todo, as escolas recebem duas parcelas do PMDE ao longo do ano letivo.