Rosa Weber assume presidência do STF com defesa enfática da democracia

Ao tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 12, em cerimônia sem a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS), a ministra Rosa Weber fez defesa enfática da democracia, sempre destacando o papel da Corte como guardiã da Constituição.

Sucedendo o ministro Luiz Fux, que completou mandato de dois anos, Rosa é a terceira mulher a ocupar o cargo na história da Corte. Antes dela, foram presidentes do Supremo as ministras Ellen Gracie (2006-2008) e Cármen Lúcia (2016-2018).

No discurso, ela afirmou que, em um Estado democrático de Direito, não se pode sequer cogitar descumprir ordens judiciais - e foi aplaudida pelos presentes.

"Vivemos tempos particularmente difíceis na vida institucional do País, tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos indesejáveis. O STF não pode desconhecer essa realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de ativismo judicial por parte de quem desconhece o texto constitucional", afirmou.

A nova presidente da mais alta instância do Judiciário ainda destacou que, em uma democracia, quem dá a palavra final da interpretação do texto constitucional é o STF.

"O Supremo permanecerá vigilante na defesa incondicional da Supremacia da Constituição e da ordem democrática", destacou.

Rosa lembrou os atos de comemoração dos 100 e 150 anos de independência do Brasil e disse desejar que "nas próximas comemorações tenhamos avançado na conquista do que a constituição aponta como princípios fundamentais".

Homenagem de Cármen Lúcia

Ela recebeu homenagens da ministra Cármen Lúcia, que falou em nome dos demais ministros da Corte. Cármen declarou que a posse tem importância jurídica e social.

"A investida de Vossa Excelência honra a cidadania brasileira. É motivo de júbilo da magistratura brasileira, ainda composta majoritariamente por homens", disse a ministra.

Entre as autoridades presentes estavam Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado; Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara; Augusto Aras, procurador-geral da República; Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU); Anderson Torres, ministro da Justiça; e Bruno Dantas, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Rosa Weber no STF

A presidente, que também chefiará o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficará no comando do Supremo por um ano. Em outubro de 2023, quando completará 75 anos, a ministra deverá se aposentar compulsoriamente. O vice-presidente será o ministro Luís Roberto Barroso.

Rosa Weber nasceu em Porto Alegre e se formou em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atuou na magistratura trabalhista antes de chegar ao STF, em 2011, quando foi nomeada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Foi juíza do trabalho, passou pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Após tomar posse no Supremo, a ministra também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2018 e 2020.