Ronivaldo faz ataques à ex-vereadora na Câmara de Fortaleza: 'saiu do PT para ficar bem na fita'

O vereador Ronivaldo Maia (sem partido) fez ataques à sua antiga colega de bancada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Larissa Gaspar, ao afirmar que a ex-vereadora "roubou" a vaga do Dr. Vicente, antigo quadro do Partido dos Trabalhadores, e que nas últimas eleições atua na suplência na chapa petista.

A fala feita por Ronivaldo foi na útima quinta-feira (2), enquanto cumprimentava Dr. Vicente por sua efetivação no mandato. Além do petista, outros três vereadores se tornaram efetivos após parlamentares da Casa tomarem posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Essa vaga já lhe pertencia. Larissa foi do PT, saiu do PT para ficar bem na fita com Roberto Cláudio, se elegeu vereadora. Quando o PT tava mais difícil, ela fez uma outra opção. Quando estava melhor, ela veio para o PT e roubou, literalmente, a sua vaga", disse o parlamentar.

Ronivaldo e Larissa, antes colegas de partido, ficaram em lados opostos após Ronivaldo ter sido preso em 2021, acusado de tentativa de feminicídio.

Defesa

A vereadora Adriana do Nossa Cara (PSOL) saiu em defesa de Larissa Gaspar, e disse que a parlamentar "abriu caminhos" na Câmara.

"Ela tem uma trajetória reconhecida no Ceará todo, por isso, de maneira muito honrosa, está ocupando a Alece. Fiquei um tanto chateada pelas palavras que foram dirigidas a ela, e como mulher e companheira, eu me levanto aqui em sua defesa", disse a parlamentar.

"Quero agradecer à vereadora Adriana Nossa Cara pela solidariedade em me defender na Câmara Municipal de Fortaleza de um ataque misógino e covarde cometido por um parlamentar que envergonha a história do PT e dele foi expulso por práticas violentas contra as mulheres", publicou Larissa nas redes sociais nesta segunda-feira (6).

Nota do PT

Também na tarde desta segunda, o PT Ceará publicou uma nota de solidariedade à vereadora.

O partido disse que a deputada "sempre demonstrou leal combativa na defesa intransigente do nosso programa partidário, com especial ênfase nas causas dos direitos humanos e na promoção dos direitos das mulheres".

"Entendemos que a tentativa de desqualificação de sua militância, trajetória e de sua eleição como vereadora à época , que engrandeceu atuação de nossa bancada na Câmara Municipal, representam também uma agressão aos princípios que nos organizam como partido político", disse ainda o comunicado.

"Neste sentido, repudiamos as declarações do dito vereador, e reafirmamos nosso apoio ao desempenho da camarada Larissa Gaspar, já reconhecida pelo povo cearense com o voto expressivo que a levou à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará".