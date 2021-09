O senador e ex-jogador de futebol Romário passou por uma cirurgia de emergência no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (9). As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Romário precisou retirar a vesícula. A operação foi realizada pelo cirurgião Ribamar Saboia Azevedo e foi bem-sucedida.