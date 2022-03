Roberto Cláudio diz que é cedo para avaliar força da oposição no Ceará

O ex-prefeito de Fortaleza e pré-candidato do PDT ao Governo do Estado, Roberto Cláudio (PDT), repercutiu nesta sexta-feira (4) o apoio do prefeito José Sarto (PDT) ao seu nome na disputa interna do PDT. Ele falou ainda sobre a existência de vetos ao seu nome em alas do PT e sobre a articulação da oposição para as eleições de outubro.

Ao ser questionado sobre uma avaliação da força do grupo de oposição no Ceará, Roberto Cláudio argumentou ainda não ter uma avaliação sobre o assunto.

"Atualmente não tenho ainda elementos (para avaliar a oposição), creio que tá muito cedo ainda a gente avaliar isso, a gente não sabe como vai ser a construção do conjunto de forças partidárias e políticas de cada lado", disse.

Roberto Cláudio também comentou sobre a resistência de parte do PT no Ceará. Para o ex-prefeito da Capital, um possível veto nesse sentido seria uma expressão “personalista e antidemocrática”.

Para ele, esse posicionamento “não coloca como prioridade maior uma aliança em torno de projetos de propósitos para melhorar a vida do cearense. São expressões individuais de veto e que não ajudam nesse diálogo".

Declaração de Sarto

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (3), o prefeito Sarto, ao ser questionado sobre quem defenderia na sucessão do governador Camilo Santana (PT), disse que Roberto Cláudio é o mais preparado.

“Fico muito feliz, muito honrado, até porque parte de um amigo por quem tenho muito respeito e admiração”, declarou o ex-prefeito da Capital, em entrevista durante um evento do PSD, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Essa foi a primeira declaração pública de apoio entre os principais nomes do PDT. Ao colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, Camilo Santana disse se tratar de uma “posição pessoal do prefeito”, mas que um nome “de consenso” será anunciado “no momento certo”.

O partido tem apresentado também o deputado federal Mauro Filho, o presidente da AL-CE, Evandro Leitão e a vice-governadora Izolda Cela como pretensos candidatos.