Reunião de secretariado de Elmano define diretrizes para reforma administrativa

A reforma administrativa que deverá criar novas secretarias e adequar as já existentes no Ceará será discutida na reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o secretariado nesta quarta-feira (11), no Palácio da Abolição. As mudanças devem antes passar pela aprovação da Assembleia Legislativa do Estado (AL-CE) para serem postas em prática.

De acordo com o governador, a ideia é que a estrutura organizacional da administração pública do Estado seja aproveitada, e consequentemente adequada às novas secretarias. Para isso, um projeto já está em construção para que seja apreciado em fevereiro.

Elmano disse, em entrevista coletiva, que a Casa Civil juntamente com a Secretaria de Planejamento e outros setores do Governo deve concluir em breve a mensagem.

"Vamos estruturar uma equipe com a casa Civil e Seplag para delimitar os últimos detalhes da menssagem que será no início de fevereiro para a Assembleia Legislativa [...], a meta é que aproveite a estrutura que existe para adequar às secretarias que forem criadas", destacou.

O texto com a nova estruturação deve chegar na AL-CE no começo de fevereiro para ser votado.

VEJA QUEM FOI NOMEADO OFICIALMENTE

Max Quintino, secretário-chefe da Casa Civil;

Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde (Sesa)

Samuel Elânio, secretário da Segurança Pública e Defesa Social;

Eliana Estrela, secretária da Educação (Seduc);

Onélia Santana, secretária da Proteção Social (SPS);

Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda (Sefaz);

Sandra Machado, secretária do Planejamento e Gestão (Seplag);

Luísa Cela, secretária da Cultura (Secult);

Vilma Freire, secretária do Meio Ambiente (Sema);

Antônio Nei de Sousa, secretário da Infraestrutura (Seinfra);

Mauro Albuquerque, secretário da Administração Penitenciária (SAP);

Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo (Setur);

Sandra Monteiro, secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece);

Rafael Machado Moraes, procurador-geral do Estado (PGE);

Rogério Pinheiro, secretário do Esporte (Sesporte);

Aloísio Carvalho, controlador da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE);

Rodrigo Bona Carneiro, Controladoria-Geral da Disciplina (CGD);

Ada Pimentel, Conselho Estadual de Educação (CEE).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil