Reforma Administrativa deve chegar à Assembleia na terça (7), diz líder do governo Elmano

A proposta do governador Elmano de Freitas (PT) que vai modificar a estrutura administrativa do Governo para o novo mandato deve começar a ser discutida pelos deputados estaduais na próxima semana. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PDT), a reforma deve chegar na terça-feira (7) para ser aprovada o mais breve possível.

A mudança vai encaminhar a oficialização de novas secretarias, como a da Pesca e Aquicultura e a dos Povos Indígenas, “sem onerar o Estado”, ou seja, sem fazer novas despesas para o Executivo. "Todo o remodelamento de novos cargos e a extinção de cargos vão fazer com que o orçamento seja igual”, informa Aldigueri.

Ele explica, ainda, que o objetivo do governo local foi repetir a estrutura ministerial em Brasília para que se tenha transferências constitucionais e orçamentárias do Governo Federal para o Ceará.

Novos secretários

Nas novas secretarias, há um deputado empossado na quarta-feira (1º), Oriel Filho (PDT), que vai comandar a pasta de Pesca e Aquicultura. Outros parlamentares estaduais, como Moisés Braz (PT), Salmito (PDT) e Zezinho Albuquerque (PP), também vão assumir secretarias. São elas as de Desenvolvimento Agrário, de Desenvolvimento Econômico e de Cidades, respectivamente.

Também por isso, a tramitação da reforma precisa ser célere, para que os legisladores se licenciem e sejam nomeados no primeiro escalão do governo.

Os secretários que ainda não foram oficializadas são:

Waldemir Catanho, secretário de Articulação Política;

Jade Romero, secretária das Mulheres;

Robério Monteiro, secretário dos Recursos Hídricos (SRH);

Socorro França, secretária dos Direitos Humanos;

Adelita Monteiro, secretária da Juventude (Sejuv);

Roseane Medeiros, secretária de Relações Internacionais;

Vladyson Viana, secretário do Trabalho;

Zelma Madeira, secretária da Igualdade Racial;

Mitchelle Meira, secretária da Cidadania e Diversidade;

Juliana Alves, secretária dos Povos Indígenas;