Randolfe discute com bolsonarista no Egito e referencia Barroso: 'perdeu, mané'

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Congresso e integrante da equipe de transição governamental do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi ofendido por uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) no aeroporto do Cairo, no Egito, e discutiu com ela, enquanto ambos se filmavam com o celular.

O vídeo foi publicado pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, em suas redes sociais. Assista:

Nas imagens, a mulher começa a filmar o congressista dizendo que ele deveria ter "vergonha" e que "o Brasil está parado". Os dois ficam num bate-boca por algum tempo, a mulher chega a proferir palavrões, até que Randolfe se irrita e diz "perdeu, mané", em referência ao comentário feito recentemente pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), após ser perseguido por um bolsonarista em Nova York.

"Perdeu não, vamos ver se perdeu? Vamos ver, então?", provocou a mulher. "Vamos resolver isso com a segurança", ameaçou o senador. Ela foi embora logo depois.

Randolfe estava no Egito participando da comitiva que acompanhou Lula na Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, a COP27.

'Não podemos e nem vamos tolerar'

O Uol contatou o senador para comentar o ocorrido. Segundo o parlamentar, “os negacionistas, pelo visto, ainda não conseguiram aceitar a derrota nas urnas”, mas garantiu que não ficará calado quando for confrontado.

“O Brasil voltou, estamos trabalhando para reconstruir a nação e colocar comida na mesa do brasileiro. Não podemos e nem vamos mais tolerar que um democrata seja hostilizado dessa forma. Em 30 de outubro, o povo votou pela democracia, e todos que atentem contra ela serão responsabilizados. A eleição acabou, estamos trabalhando para reconstruir o Brasil que eles abandonaram”, disse o parlamentar ao portal.