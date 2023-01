Quatro destaques dos bastidores da posse de Elmano de Freitas no Governo do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB) tomaram posse neste domingo (1°), em duas solenidades que reuniram ex-governadores, parlamentares, secretários e outras autoridades do Ceará. Nos corredores da Assembleia Legislativa do Ceará e do Palácio da Abolição, onde ocorreram a sessão solene de posse e a transmissão do cargo, respectivamente, os atores políticos falaram sobre temas que estão movimentando o cenário da política cearense.

O principal deles é a continuidade do impasse entre PT e PDT. O partido liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes vive um racha interno desde o rompimento da aliança eleitoral que resultou na candidatura do PT, que acabou saindo vitoriosa. Enquanto deputados federais e estaduais continuam otimistas sobre o PDT integrar a base aliada do Governo Elmano, a direção do partido no Ceará continua a pregar “independência”.

A cerimônia de posse contou inclusive com ausências de duas lideranças importantes do PDT: a do senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes, e a do prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Por outro lado, o senador eleito e futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), esteve em lugar de destaque tanto na solenidade na Casa legislativa como no Palácio da Abolição. Chamado de “meu líder político” por Elmano de Freitas, o senador eleito chegou a se emocionar com agradecimentos do governador.

Outros nomes também foram destacados por Elmano nos agradecimentos, como o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e a deputado federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins.

Confira este e outros destaques dos bastidores da posse de Elmano de Freitas como governador do Ceará.

Impasse com o PDT

O rompimento eleitoral entre PT e PDT ainda não chegou a uma resolução. Durante a transição para o Governo Elmano de Freitas e, principalmente, na montagem do secretariado, o diálogo entre as legendas se intensificou buscando a retomada da aliança entre os grupos políticos, que durou 16 anos.

Contudo, o impasse deve continuar no início da gestão petista. O presidente do PDT Ceará, André Figueiredo, afirmou no sábado (30), que as indicações de deputados do PDT ao secretariado – Salmito Filho, Robério Monteiro e Oriel Nunes Filho – não passaram pela cúpula do partido e que a legenda não deve integrar a base aliada de Elmano.

Foto: Thiago Gadelha

Apesar disso, deputados do PDT que compareceram à posse de Elmano e Jade Romero, estão otimistas quanto à reaproximação entre os dois partidos.

O deputado federal Leônidas Cristino (PDT) disse que, como ocorre a nível nacional, defende o apoio ao governador Elmano. "Eu vou apoiar, é importante apoiar para o Ceará continuar a se desenvolver", disse. O deputado estadual Salmito Filho (PDT) disse que o PDT não "deve se omitir" e "deve contribuir sim" com o Governo Elmano.

Ex-vereador de Fortaleza, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) foi o único que preferiu ser cauteloso: "Estou na linha de seguir o que o partido nos orientar", disse, que disse esperar uma convocação da direção partidária para que "oriente sobre qual é a postura que devemos seguir".

Ausência de Cid Gomes e Sarto

Com o impasse ainda rondando a relação entre PT e PDT quando a composição da base aliada a Elmano de Freitas, duas ausências foram marcantes durante a solenidade tanto no legislativo como na sede do Governo do Ceará.

O senador Cid Gomes – que se afastou da campanha eleitoral antes do rompimento entre os dois partidos e chegou a dizer que queria ser o “cupido” da volta da aliança no Estado – não participou da posse de Elmano, apesar de ter sido citado mais de uma vez pelo novo governador nos dois discursos realizados nesse domingo.

Foto: Thiago Gadelha

Outra ausência foi a do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que já tinha adiantado, na última sexta-feira (30), que não iria à posse. O motivo alegado foi a festa de Réveillon realizada pela Prefeitura de Fortaleza. “Eu pretendo prestigiar Fortaleza, estar aqui, e seria "inoperante" sair daqui 2h da manhã e estar lá 7h da manhã”, disse.

Tanto Cid como Sarto integram a comissão criada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para discutir o posicionamento do partido diante do Governo Elmano.

"Meu líder político" Camilo Santana

Em discurso no Palácio da Abolição, Elmano de Freitas fez agradecimentos a todos os ex-governadores do Estado, desde o senador Tasso Jereissati (PSDB) e Lúcio Alcântara, que esteve na solenidade, até Ciro Gomes (PDT), Cid Gomes (PDT) e Izolda Cela (sem partido).

Ao se referir a Camilo Santana, aproveitou para destacar: "meu amigo e líder político", mesmo termo que já tinha usado para se referir a Camilo em discurso na Assembleia Legislativa.

Foto: Thiago Gadelha

Pouco depois, emocionou o ministro da Educação ao relembrar algumas crises enfrentadas por Camilo, como a pandemia de Covid-19 e o motim de policiais militares. "Em todas elas, você esteve presente com diálogo, humildade e muita força, e o mais importante, em todas elas você nunca largou a mão do nosso povo", disse.

O governador aproveitou para destacar outras lideranças políticas em agradecimento durante discurso no Palácio da Abolição. Além de Camilo Santana, ele citou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), que destacou com uma "homenagem especial a alguém que além de colega parlamentar, é um amigo na vida e para a vida". Ele também citou a deputada Luizianne Lins que chamou de "mulher de fibra, de quem tenho muito carinho".

O novo governador também mencionou Chagas Vieira e Nelson Martins, que foram titulares da Casa Civil e da Articulação Política na gestão de Camilo e Izolda.

Nelson Martins cotado para o BNB

Então assessor especial de Articulação Política na gestão Camilo e Izolda, Nelson Martins (PT) comentou sobre o nome dele ser um dos cotados para assumir a presidência do Banco do Nordeste. Ele admitiu que foi "sondado" pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro Camilo Santana (PT).

"Isso é uma coisa que não vai ser resolvida já já. Ainda vai ter um certo tempo. Então, a gente tem que aguardar. Seria pra mim uma grande honra ser presidente do BNB, que é uma instituição importantíssima para o Nordeste", ressaltou.

Ele falou ainda que chegou a ser cotado, inclusive em reunião com o deputado federal José Guimarães (PT), que o Ceará poderia indicar a presidência da instituição. No entanto, nada deve ser definido por enquanto.

Outros três nomes vem crescendo entre as apostas para o cargo. São eles os de Silvana Parente, Zilana Ribeiro e Cibele Gaspar.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil