Quantos votos são necessários para a inelegibilidade de Bolsonaro? Veja o que pode acontecer

O julgamento que pode levar Jair Bolsonaro (PL) à inelegibilidade por oito anos pode ser concluído nesta sexta-feira (30), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-presidente responde por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação estatais durante uma reunião com embaixadores estrangeiros poucos meses antes de perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual ele atacou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro.

Até o momento, o julgamento teve três sessões. Na última terça-feira (27), o ministro Benedito Gonçalves, relator do processo no TSE, votou favoravelmente à inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos. Na quinta (29), foi a vez de outros três ministros se manifestarem: Raul Araújo votou a favor da absolvição do ex-presidente e Floriano Marques e André Tavares consideraram Bolsonaro culpado. Dessa forma, o placar atual é de 3x1 para a condenação.

A expectativa é de que, nesta sexta, votem os magistrados restantes: Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. No entanto, qualquer ministro pode pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, o que pode levar a conclusão do julgamento para daqui a três meses. Mas, internamente, não há essa expectativa no Tribunal.

Na prática, se apenas mais um ministro votar a favor da condenação de Bolsonaro, já terá sido formada maioria para aprovar a inelegibilidade do ex-presidente e ele não poderá concorrer às eleições municipais de 2024 e às estaduais e nacionais de 2026. Contudo, caso o Tribunal decida pela absolvição, o caso será simplesmente arquivado.

O que alega a defesa?

A defesa de Bolsonaro alega que não teve caráter eleitoral a reunião do então presidente da República e pré-candidato à reeleição com embaixadores. E, em caso de condenação, deve recorrer ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o G1, o recurso que seria enviado ao TSE deve apontar obscuridades e contradições no processo, para tentar reverter um eventual resultado pela inelegibilidade. Já o recurso que seria enviado ao STF precisa apontar que uma eventual decisão do TSE pela condenação de Bolsonaro feriu princípios constitucionais. Ambos os recursos têm prazo de três dias.

E se o processo chegar ao STF?

Antes de o processo chegar ao Supremo, é preciso passar pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa verificar se os requisitos necessários foram preenchidos.

E, se chegar ao STF, os ministros que participaram do julgamento no TSE não devem participar do sorteio para a relatoria, mas não estarão impedidos de votar quando o caso chegar ao plenário.