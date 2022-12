Quais são os partidos e os principais aliados de Elmano de Freitas com destaque no secretariado

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) finalizou a composição do secretariado do Governo do Ceará a partir de janeiro de 2023. Após iniciar os anúncios do primeiro escalão por nomes mais técnicos e de continuidade da gestão Izolda Cela-Camilo Santana, os últimos nomes anunciados contemplaram partidos que estiveram na aliança do petista durante a campanha, além de aliados próximos ao futuro governador.

Entre as legendas contempladas estão PP e MDB, que demonstraram apoio à chapa do PT ao Governo do Ceará logo após o racha com o PDT. Na época, Elmano ainda não havia sido definido como candidato.

O próprio PT estará no comando de quatro secretarias, com destaque para aliados da ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins (PT). E mesmo após o rompimento da aliança entre PT e PDT, três deputados pedetistas também irão compor o primeiro escalão da gestão estadual.

Contudo, os nomes teriam sido escolhas "pessoais" do governador Elmano de Freitas e não significam que o partido irá compor o governo, já que as indicações não passaram "pela cúpula do partido", informa o presidente do PDT Ceará, André Figueiredo.

"Nós recebemos inclusive solicitações de outros espaços que pudessem ser ocupados pelo PDT, e o PDT abriu mão para que a gente possa manter uma certa independência", ressalta Figueiredo. Ele completa que o partido não irá "nem compor a base do governo e também não seremos oposição odienta".

Força do PT na gestão

O partido do governador foi contemplado com o comando de quatro pastas. Waldemir Catanho ficou na Articulação Política, Mitchelle Meira na Cidadania e Diversidade, o deputado estadual Moisés Braz na secretaria do Desenvolvimento Agrário e Vladyson Viana, do Trabalho.

Dos quatro nomes, três têm forte ligação com Luizianne Lins, aliada de Elmano de Freitas e que chegou a ser o principal apoio do governador durante as primeiras candidaturas de Elmano.

Catanho também foi articulador político da gestão de Luizianne Lins como secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza durante os dois mandatos da ex-prefeita. Mitchelle Meira também esteve na gestão dela na Capital, como coordenadora municipal da política LGBT. Vladyson foi candidato a vice de Luizianne em 2020, na disputa pela Prefeitura.

Outros dois petistas devem integrar o núcleo do Governo, na articulação política. O colunista do Diário do Nordeste Inácio Aguiar informou que Arthur Bruno e Nelson Martins serão assessores especiais do novo governo.

Artur Bruno estará no contato direto com os municípios. Já Nelson Martins fará articulação do governador com a sociedade civil, entidades e setor produtivo.

Partidos aliados

Três titulares de secretarias do futuro governo são ligados ao MDB, partido presidido por Eunício Oliveira no Ceará. A vice-governadora, Jade Romero, irá assumir a Secretaria das Mulheres, enquanto Aloísio Carvalho permanece na Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado.

Também ligado a Eunício, Rogério Pinheiro ficará no comando da Secretaria de Esporte. Atualmente, ele integra a gestão na pasta de Juventude e Esporte, que será desmembrada.

Pelo PP, o deputado estadual Zezinho Albuquerque volta à Secretaria de Cidades. O parlamentar foi um dos principais articuladores da candidatura de Elmano. Após o anúncio, ele afirmou se sentir "lisonjeado pela escolha e, mais do que tudo, pela confiança".

Filiada ao Psol, Adelita Monteiro também irá integrar o primeiro escalão. Ela será secretária de Juventude. Adelita chegou a anunciar candidatura ao Governo do Ceará, mas desistiu para apoiar Elmano na campanha, saindo como candidata a Câmara dos Deputados, para onde acabou não sendo eleita.

PDT não irá compôr o governo

Três deputados, um federal e dois estaduais, do PDT foram anunciados como secretários da nova gestão estadual.

Salmito Filho ficará no comando da pasta do Desenvolvimento Econômico, enquanto Oriel Nunes estará a frente da Secretaria de Pesca e Aquicultura. O deputado federal Robério Monteiro irá comandar a pasta de Recursos Hídricos.

Em contato com o Diário do Nordeste, André Figueiredo, presidente do PDT Ceará, informou, no entanto, que as escolhas foram "pessoais" do governador eleito e que não passaram pela direção partidária. Ele ressaltou, inclusive, que Robério Monteiro e Salmito apoiaram Elmano ainda durante a eleição.

O PDT tinha como candidato ao Governo do Ceará o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Por conta disso, ele ressalta que o partido não irá compor o governo. "Nem vamos compor a base do governo nem seremos oposição odienta", ressalta.

"Tenho absoluta convicção de que o governador Elmano tem a melhor das intenções de fazer um grande governo e é lógico o PDT vai estar ao lado dele no que tiver dentro desse propósito", completou.

Indicação de aliados

Uma das pastas mais importantes da gestão, a Secretaria de Infraestrutura será comandada por Antônio Nei. O novo secretário é ligado a Chiquinho Feitosa, ex-presidente do PSDB Ceará e que conseguiu manter a legenda tucana neutra durante a campanha eleitoral no Estado.

Mesmo com o anúncio feito pelo senador Tasso Jereissati (PSDB) de que a federação formada junto com o Cidadania apoiaria a candidatura de Roberto Cláudio, inclusive indicando o candidato ao Senado, uma manobra de Chiquinho acabou mudando a decisão na convenção partidária.

A decisão gerou bate-boca e confusão no próprio evento. A direção nacional do PSDB precisou interferir e houve a destituição de Chiquinho do comando da legenda no Estado. Tasso tentou reverter a posição de neutralidade, mas o Tribunal Superior Eleitoral acabou mantendo a resolução da convenção que decidiu pela neutralidade.