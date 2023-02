Quais as promessas apontadas por Elmano para o Ceará, em 2023, durante discurso aos deputados

Na sessão de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quinta-feira (2), Elmano de Freitas (PT) fez a leitura da mensagem governamental aos deputados estaduais empossados na quarta (1º). As áreas de educação, saúde, segurança pública e saneamento básico tiveram atenção especial em seu discurso.

Essas atribuições ficarão sob a gerência dos secretários Eliana Estrela, Tânia Coelho, Samuel Elânio e Robério Monteiro (que ainda não foi nomeado), respectivamente. O governador apontou avanços e prioridades nesses setores.

Na Educação, reforçou a pretensão de universalizar o modelo de tempo integral na rede estadual de Ensino Médio até o fim do mandato, seja com escolas de ensino regular ou de educação profissional. "Sabemos que a jornada com o dia inteiro na escola fortalece a aprendizagem, amplia o vínculo com a comunidade escolar, melhora a segurança alimentar do estudante, previne a violência e abre novas possibilidades para a juventude", observou.

Em tangência ao setor econômico, o governo também espera abrir os Centros Cearenses de Idiomas (CCI) para os trabalhadores - atualmente é restrito a estudantes do ensino básico -, principalmente da área de turismo. Pretende, ainda, capacitar 100 mil estudantes, ao todo, em Tecnologia da Informação e da Comunicação por meio do programa C-Jovem. Esse já foi implantado em 165 escolas estaduais.

Legenda: Elmano apontou metas e pediu diálogo com o Legislativo, em pronunciamento nesta quinta-feira (2). Foto: Fabiane de Paula

O chefe do Executivo cearense ainda abordou áreas como mobilidade, proteção social, geração de energia renovável, economia, entre outras.

Saúde

Uma das principais promessas de campanha do petista, a redução na fila de espera por cirurgias eletivas está em andamento. Além da equipe da Secretaria da Saúde (Sesa) ter iniciado a gestão com foco nesse objetivo, estudando o problema e suas soluções, Elmano já se reuniu, neste ano, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para tratar sobre o assunto.

Ainda nessa linha, o governador afirmou que quer ampliar a política de descentralização da saúde com a inauguração de pelo menos mais três hospitais regionais. Essas unidades devem receber os setores de tratamento de câncer no Estado. O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) deve ser o primeiro a oferecer esse tipo de serviço no interior, disse Elmano.

O gestor lembrou, ainda, que o combate à Covid-19 deve seguir, junto ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde. Da mesma forma, doenças como sarampo, meningite e paralisia infantil, que podem ser evitados com vacinas, devem receber atenção especial. Sobre esse tema, ele pediu a ajuda dos deputados para o fomento da cultura de vacinação no Estado.

Segurança Pública

O governador disse que acompanha os casos de feminicídio que ocorreram no Ceará neste ano junto à vice Jade Romero (MDB), que também é secretária das Mulheres. Por isso, anunciou que vai enviar à Assembleia "medidas práticas e claras" de enfrentamento aos criminosos nessa seara. Contudo, não deu detalhamento de como devem ser essas propostas.

Legenda: Cerimônia na Assembleia Legislativa contou com a presença do governador, da vice-governadora, Jade Romero, e de secretários Foto: Fabiane de Paula

Aliado a isso, o petista pretende aumentar de três para dez o número de Casas da Mulher Cearense (CMC) até o fim do mandato. O equipamento atua no combate à violência contra a mulher, em parceria das secretarias da Segurança e da Proteção Social com o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Elmano também espera ampliar o número de bases do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac). Atualmente, há oito territórios atendidos pelo novo programa, sendo quatro em Fortaleza, Caucaia, Sobral, Maracanaú e Maranguape.

O gestor quer, ainda, concluir as obras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que vai abrigar, em um único espaço, os comandos da SSPDS, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Inteligência, com interligação com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Saneamento básico

A Usina de Dessalinização e a Parceria Público-Privada (PPP) de Esgotamento Sanitário (esta para garantir a universalização do serviço até 2033) terão sequência neste mandato, assegura. A Serra de Ibiapaba e o Maciço do Baturité devem ter projetos iniciados nesse sentido.

Nesse sentido, espera incorporar, até 2040, 1,6 milhão de pessoas ao sistema de esgotamento em 24 municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza (RMF) e do Cariri (RMC), onde aproximadamente 60% dos moradores já contam com essa cobertura.