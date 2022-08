Psol não terá mais candidatura ao Senado no Ceará por insegurança jurídica com federação; entenda

Após oficializar a candidatura de Paulo Anacé ao Senado Federal, o Psol anunciou neste domingo (14) que o indígena não concorrerá mais ao cargo, e tentará uma vaga como deputado federal nas Eleições 2022.

A decisão, de acordo com ata de uma reunião da Executiva Estadual, foi tomada por Anacé, mediante uma insegurança jurídica na sua candidatura para senador.

De acordo com Técio Nunes, presidente da federação Psol e Rede no Ceará, uma diligência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) alertou para o fato de que a federação estaria apoiando duas candidaturas ao Senado, uma vez que o Psol já havia decidido entrar na campanha de Elmano Freitas (PT) para concorrer ao cargo.

Esse apoio faz com que o Psol esteja coligado com o PT, que já tem a candidatura de Camilo Santana (PT) homologada.

"O Paulo achou mais prudente retirar a candidatura dele ao Senado para somar na chapa de deputado federal. A Executiva entendeu a opinião dele e logo em seguida a federação homologou a decisão", disse o presidente.

A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária que ocorreu de forma híbrida - com participações presenciais e virtuais - na madrugada deste domingo.

A assessoria de Paulo Anacé foi procurada, mas não se manifestou até a publicação.

Discordâncias

A candidatura de Paulo Anacé avia sido motivo de discordâncias internas no Psol nas últimas semanas.

No início do mês, o partido já havia informado que Adelita Monteiro não iria mais disputar o cargo de governadora, e que iria se engajar na campanha de Elmano Freitas (PT).

Após ter o nome retirado, a candidatura de Paulo Anacé foi voltou a existir, na convenção do partido, em Fortaleza, após pressões de integrantes da sigla, que recorreram à direção nacional da federação Psol/Rede Sustentabilidade.

Diante dessa decisão, em manifestações através das redes sociais logo no dia seguinte, membros do partido lamentaram a retirada da candidatura de Paulo Anacé. Anteriormente ele havia sido apresentado como único nome ao Senado Federal de origem indígena no Ceará.