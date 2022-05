Protestos contra e pró governo Bolsonaro marcam o 1º de maio em Fortaleza; veja fotos

Fortaleza teve protestos de cunho político neste domingo (1º), feriado do Dia do Trabalhador. Manifestantes contrários e favoráveis ao presidente Jair Bolsonarose reuniram com bandeiras e cartazes na cidade, ocupando espaços públicos.

De manhã, o ato temático “Emprego, Direitos, Democracia e Vida” ocorreu no bairro Pirambu, organizado por centrais sindicais e frentes populares. Nas pautas, cobrança de mais empregos, demandas trabalhistas e enfrentamento ao presidente.

A passeata contrária a Bolsonaro teve início na Areninha do Pirambu e fim na Vila do Mar. A organização ficou por conta do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democrática.

Legenda: Centrais sindicais e frentes populares marcharam contra Bolsonaro Foto: Fabiane de Paula

Praça Portugal

Por volta das 15h, apoiadores de Jair Bolsonaro começaram se reunir na Praça Portugal, na Aldeota, para defender o Governo Federal. Cartazes como “O Brasil está dando certo com Bolsonaro” foram empunhados no local.

Legenda: Manifestantes empunhavam bandeiras do Brasil Foto: Fabiane de Paula

De verde e amarelo, os manifestantes teceram críticas a instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF): "Supremo é o povo", dizia um cartaz. Outras capitais também contaram com atos pró-Bolsonaro neste feriado, incluindo Brasília, onde o presidente compareceu.

Confira fotos dos protestos deste feriado

Legenda: Manifestantes se concentram com cartazes e bandeiras do Brasil Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Ato começou na Praça Portugal nesta tarde Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Praça Portugal Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Frentes populares marcaram presença em ato no Pirambu Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Manifestantes criticaram o presidente Bolsonaro Foto: Fabiane de Paula