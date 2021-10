Protesto contra Bolsonaro reúne manifestantes em Fortaleza neste sábado (2)

Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) reúne manifestantes neste sábado (2), no Centro de Fortaleza. Membros de movimentos sociais, sindicatos e representantes de partidos políticos, inclusive parlamentares cearenses, participam do ato, que reúne pautas como o apoio ao pedido de impeachment do presidente e a crítica à PEC da reforma administrativa.

Ainda no início da manhã, os manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira. De lá, eles saíram em caminhada pelas ruas do Centro em direção à Praça do Ferreira.

Movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Central de Trabalhadores Únicos (CUT), além de sindicatos de categorias como servidores federais participam da manifestação. Partidos políticos como PDT, PT, PCdoB, Psol e PCB também estão representados.

Os deputados federais Idilvan Alencar (PDT), José Guimarães (PT) e José Airton (PT), os estaduais Renato Roseno (Psol), Guilherme Sampaio (PT) e Carlos Felipe (PCdoB) e os vereadores Adriana Gerônimo (Psol), Ronivaldo Maia (PT) e Larissa Gaspar (PT) também participam do ato.

Críticas ao governo

A principal bandeira da manifestação é o apoio ao impeachment do presidente Bolsonaro. Até o momento, mais de 130 pedidos de impedimento foram protocolados na Câmara dos Deputados, mas nenhum foi analisado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Por meio de carros de sons, faixas e cartazes, os manifestantes também apontam outras pautas, como a indignação com a alta no preço de alimentos e outros produtos.

"Está tudo caro e a culpa é do Bolsonaro. O gás tá caro, a carne tá cara, o arroz tá caro. Está tudo caro e a culpa é do Bolsonaro", critica música tocada em um dos carros de som.

Nas bandeirase faixas, protestos também contra a PEC da reforma administrativa e as privatizações defendidas pelo governo Bolsonaro.