Projeto de lei que cria Grupamento Especial Maria da Penha é enviado à Câmara, diz Sarto

O prefeito José Sarto enviou para a Câmara Municipal, nesta sexta-feira (26), o projeto de lei que cria o Grupamento Especial Maria da Penha. O serviço vai integrar a Rede de Proteção e Segurança Cidadã para as Mulheres de Fortaleza, no âmbito da Guarda Municipal.

"Com o envio, estamos reafirmando o nosso compromisso com essa luta histórica das mulheres contra a violência, neste mês simbólico, Agosto Lilás", disse o prefeito, em publicação nas redes sociais.

Conforme Sarto, o projeto ampliará a rede de proteção das fortalezenses, enfrentando a violência e prevenindo o feminicídio. A iniciativa é um esforço coletivo da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, da SDHDS, juntamente com a Secretaria da Segurança Cidadã.

"É um grupamento treinado, que vai ter interlocução com todas as nossas secretarias e diretamente com a comunidade para oferecer proteção e segurança cidadã para as nossas mulheres", disse o prefeito.