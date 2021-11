Programa PontoPoder: possíveis consequências do caso Ronivaldo Maia e veto a festas de Réveillon

O PontoPoder desta terça-feira (1º) discute, com a participação de especialistas, as possíveis consequências legais envolvendo o vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT), preso preventivamente por tentativa de feminicídio. O programa também mostra que, com as proximidades das festas de fim de ano, a proibição de grandes eventos no réveillon uniu base e oposição no Ceará. A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, em Brasília, é outro destaque desta edição.

> Acompanhe o PontoPoder também pelo Twitter

O semanal vai ao ar toda terça-feira, às 20h45, na TV Diário. As edições também são disponibilizadas na íntegra no YouTube.