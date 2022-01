Programa PontoPoder: o preço dos combustíveis no Brasil e como regularizar sua situação eleitoral

O preço da gasolina e do diesel está pesando no seu bolso? Com o congelamento do ICMS cobrado dos combustíveis previsto para acabar no fim de janeiro, o PontoPoder desta terça-feira (18) fala do debate político que envolve a questão.

O programa traz ainda um tira-dúvidas sobre como regularizar a situação eleitoral para votar em 2022. Neste ano de eleição, o Ceará tem quase 871 mil eleitores com pendências na Justiça Eleitoral. A troca de comando do Consórcio Nordeste é outro destaque desta edição.

O semanal vai ao ar toda terça-feira, às 20h45, na TV Diário. As edições também são disponibilizadas na íntegra no YouTube.