Programa PontoPoder: fundo eleitoral e como as investidas da corrida presidencial atingem o Ceará

O PontoPoder desta terça-feira (21) mergulha nas divergências e nas perspectivas que envolvem a aprovação do maior fundo eleitoral da história, que chegará a quase R$ 5 bilhões nas eleições de 2022.

Ainda no contexto eleitoral, o programa mostra que a oposição ao governador Camilo Santana (PT) deve se dividir em três palanques presidenciais distintos no Ceará e também quais repercussões o primeiro encontro público de Lula e Alckimin teve em âmbito local. A última reunião do governador com o secretariado em 2021 é outro destaque desta edição.

O semanal vai ao ar toda terça-feira, às 20h45, na TV Diário. As edições também são disponibilizadas na íntegra no YouTube.