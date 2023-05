Primeira visita de Lula ao Ceará no 3º mandato terá companhia de Camilo e foco em educação

O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (2) que tem planos de vir ao Ceará e à Bahia nos próximos dias inaugurar escolas em tempo integral. Ele deverá estar acompanhado do ministro Camilo Santana (PT), da Educação.

A agenda dele já havia sido adiantada por aliados cearenses, mas a data da visita ainda não foi tornada pública. A expectativa é de que ocorra na primeira quinzena de maio. Interlocutores afirmam que o presidente deve ter compromissos principalmente na região do Cariri.

A confirmação sobre intenção de visitar o Ceará aconteceu durante entrevista nesta terça-feira a jornalistas em Brasília, postada nas redes sociais do próprio presidente.

Questionado sobre agendas internacionais e sobre uma possível viagem ao Japão em breve, Lula disse que pretende estar no Ceará e na Bahia para inaugurar obras.

"Eu 'tô' querendo ir ao Ceará e à Bahia para inaugurar escola de tempo integral", disse o presidente.

A última vez em que Lula esteve no Ceará foi no final da campanha do 1º turno das eleições de 2022, quando fez ato com os então candidatos ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e ao Senado, Camilo Santana (PT).