Primeira-dama do Ceará está no Cariri à espera do nascimento do terceiro filho com Camilo Santana

O terceiro filho do governador do Ceará, Camilo Santana (PT), com a primeira-dama, Onélia Leite Santana, está sendo esperado para os próximos dias. A expectativa é de que o nascimento de José Santana aconteça até 20 de novembro.

A primeira-dama, que é natural de Juazeiro do Norte, está no Cariri, e o plano é que o bebê seja natural do Crato, cidade onde nasceu o governador.

Camilo Santana segue em Fortaleza, mas a postos para viajar à cidade a qualquer momento, segundo assessoria.

Camilo e Onélia anunciaram a espera do terceiro filho em maio deste ano. O casal já tem outros dois filhos, Pedro, de 11 anos, e Luísa, de nove.

No último final de semana, Camilo esteve em Barbalha para inaugurar o Complexo Mirante do Caldas.