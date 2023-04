Presidente Lula sobrevoa áreas atingidas pela chuva no Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou, neste domingo (9), as áreas atingidas pelas chuvas, no Maranhão. Nas redes sociais, o chefe do Executivo informou que conversará com as autoridades locais sobre a crise, além de visitar o município de Bacabal.

Sobrevoando as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região do Maranhão. Visitarei também a cidade de Bacabal e conversarei com prefeitos e autoridades locais para atuarmos contra essa crise.



— Lula (@LulaOficial) April 9, 2023

Segundo o G1 local, ao desembarcar, Lula se encontrou o governador do estado, Carlos Brandão (PSB).

Conforme o portal, 64 municípios maranhenses estão em situação de emergência, tendo um decretado estado de calamidade pública. As cidades estão em alerta por deslizamento de terra.

Legenda: A cidade de Alto Alegre do Pindaré sofre com as fortes chuvas no Maranhão Foto: Reprodução/TV Mirante

Dentre os municípios atingidos, está Alto Alegre, a 219 quilômetros de São Luís, ficou debaixo d'água, deixando 430 famílias desabrigadas.

Em Pinheiro, a 333 km da capital, as comunidades ribeirinhas ficaram isoladas após subir o nível do Rio Pericumã.

Ainda conforme o portal, em Presidente Juscelino, a 90 quilômetros de São Luís, o rio Munim subiu mais de sete metros, inundando a região. A rodovia MA-119, que dá acesso à cidade de Alto Alegre do Pindaré, também ficou coberta de água.