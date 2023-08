Presidente do PSDB defende apoio a Sarto em 2024: 'Queremos manter a aliança'

Presidente do PSDB Ceará e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista defendeu, nesta segunda-feira (28), apoio à reeleição do prefeito José Sarto (PDT) na eleição de 2024. Diferentemente de outras legendas que abandonaram a gestão municipal recentemente, como o PSD e o PSB, os tucanos querem "manter a aliança".

"Aqui, na cidade de Fortaleza, temos uma aliança com o prefeito Sarto, queremos manter a aliança e vamos trabalhar para isso", destacou o presidente do PSDB Ceará.

A declaração foi dada por Élcio durante o lançamento do Programa Mais Fortaleza, no Paço Municipal. O programa busca incentivar o descarte correto de lixo e a coleta seletiva de resíduos. Cerca de 500 ilhas ecológicas, 350 lixeiras subterrâneas e 350 ecopontos de coleta coletiva em Fortaleza devem ser instalados na Cidade pela iniciativa.

Ainda de acordo com Élcio, o PSDB está passando por ume reestruturação interna para atrair novas lideranças para o partido, de olho na eleição de 2024. Em fevereiro deste ano, o vice-prefeito da Capital deixou o PSB — que recentemente desembarcou da base da Prefeitura para ir compor o arco de alianças do Governo do Estado — para se filiar ao PSDB e conduzir um processo de renovação da legenda.

"A gente está estruturando o partido para que, no próximo ano, possa ter candidatos e candidatas em vários municípios do Estado. Ainda estamos mapeando todas as regiões para ver onde a gente vai apresentar candidato a prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita e também vereadores e vereadoras", destacou.