Presidente da Capes diz que bloqueio no orçamento não irá afetar bolsistas

A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Mercedes Bustamante, garantiu que as bolsas de pós-graduação não serão afetadas com o bloqueio de R$ 116 milhões do governo federal feito ao orçamento da coordenação previsto para este ano. A informação do corte havia sido confirmada por ela em audiência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

"As bolsas de 2023 estão todas asseguradas. A prioridade da Capes é o pagamento das bolsas. Os bolsistas podem ficar tranquilos, pois não serão prejudicados", afirmou a presidente, sem explicitar quais setores serão afetados pelo bloqueio.

Veja também

Do valor já citado, que foi bloqueado temporariamente, R$ 50 milhões não retornarão à Capes este ano. Ainda conforme as informações de Bustamente, o contingenciamento de R$ 86 milhões ocorreu em agosto e, na última semana, a Capes foi informada de mais R$ 30 milhões da Diretoria de Relações Internacionais (DRI).

No primeiro contingenciamento, R$ 50 milhões foram bloqueados da Diretoria de Programas e Bolsas (DPB) e R$ 36 milhões foram cortados de programas de formação de professores da educação básica.

O valor total é equivalente a 2% do orçamento previsto para este ano, de R$ 5,4 bilhões, o maior em sete anos. No encontro na SBPC, inclusive, a presidente declarou preocupação com a motivação do bloqueio e se esse poderia ser "o primeiro passo para algo mais crítico".

Além disso, conforme o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2024, a redução no orçamento da Capes para o ano que vem deve ser maior. O PLOA prevê corte de R$ 128 milhões.

MEC se manifesta

O Ministério da Educação se pronunciou, por meio de nota, para afirmar que o orçamento da Capes aumentou 54,6% em 2023 e o bloqueio não é definitivo. "O crescimento do orçamento para a Capes já garantiu, entre outras ações, a expansão e reajuste nos valores das bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica e iniciação à docência", disse a pasta.

Além disso, sobre o corte de R$ 50 milhões que não deve retornar ao órgão, o MEC pontua que o percentual é de 0,92% do orçamento discricionário da Capes em 2023.

"Com muito diálogo e respeito, que devem ser a tônica dos que trabalham pela Educação em suas várias etapas, as demais áreas do ministério também estão ajustando ações e programas à necessidade de adequação ao plano orçamentário de governo, um esforço em prol do Brasil e da saúde das finanças públicas", complementou o pronunciamento.