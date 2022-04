Presidenciável André Janones comete gafe ao chamar Macron de "presidente da Argentina"

O deputado federal e pré-candidato à Presidência da República, André Janones (Avante-MG), participou de entrevista à GloboNews na noite dessa terça-feira (12) e ao ser questionado qual o nome do presidente da Argentina, citou o líder francês Macron, ao invés de Alberto Fernández.

A troca de nomes ocorreu quando o apresentador Roberto D'Ávila o perguntou sobre a relação do Brasil com a Argentina. O parlamentar, no entanto, decidiu falar sobre a política externa de Jair Bolsonaro.

“O senhor não respondeu sobre a Argentina”, perguntou D’Ávila. “O senhor sabe quem é o presidente da Argentina?”.

Janones, então, titubeou: "Da Argentina, hoje? É o Macron". Em seguida, ele riu e completou: "Da França".

"Macron é o presidente da França”, repetiu D'Ávila visivelmente irritado com a resposta do convidado.

Erro

D'Ávila insistiu ao questionar o nome do presidente dos Estados Unidos. O presidenciável acertou. Contudo, não soube responder a pergunta seguinte sobre o líder chinês.

“Se o senhor quer ser presidente da República, precisa saber”, comentou o apresentador. “Não faço política para jornalista da GloboNews, para colunista da ‘Folha’, faço para quem está lá embaixo na base da pirâmide”, retrucou o presidenciável.

Horas antes de a entrevista ser veiculada, a âncora do GloboNews em Pauta, Cecília Flesch, repercutiu a gafe com o comentaria Guga Chacra. "“Inacreditável... É eliminatório... Surreal... (Ele) tem que saber”.