Prefeitura de Tururu cancela shows que somavam R$ 160 mil em véspera de evento de São João

Na véspera do “Tururu Junino”, o prefeito Antônio Barbosa Bernardo, que comanda a Prefeitura de Tururu, decidiu cancelar apresentações artísticas e quadrilhas que iriam ocorrer no município nesta quinta-feira (7). A decisão foi tomada, segundo o político, para priorizar outras áreas da gestão pública em detrimento do setor cultural.

“Ressaltamos que essa decisão foi pautada em muita reflexão por parte da nossa equipe de governo, onde consideramos por bem priorizar temas como saúde, educação, infraestrutura, limpeza e iluminação pública, assim como benefícios sociais e normalização dos fluxos e atendimentos de todas as repartições públicas”, disse o mandatário.

Antônio Barbosa Bernardo Prefeito de Tururu “Seria incoerente da nossa parte seguir com uma festa dessa proporção onde não só oneraria os gastos públicos como colocaria em risco a segurança pública dos nossos munícipes”

Pelos menos três artistas locais foram afetados com a decisão: Waldonys, Júnior Vianna e Janaína Alves. Conforme dados disponíveis no Portal das Licitações, do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), a contratação do cantor e sanfoneiro Waldonys era estimada em R$ 60 mil. Júnior Vianna iria receber R$ 75 mil, já Janaína Alves receberia R$ 25 mil.

“Sabemos que um evento dessa natureza é uma oportunidade de confraternização por parte da nossa população, sentimos em decidir pelo cancelamento, entretanto, entendemos que essa é a melhor maneira de garantir o bem comum”, conclui o prefeito.

Shows milionários

Conforme mostrou o Diário do Nordeste em junho deste ano, ao longo dos três meses desde que o Governo do Ceará liberou a realização de eventos sem limite de capacidade, as prefeituras cearenses anunciaram investimentos superiores a R$ 22 milhões com a contratação de shows musicais.

À época, 68 prefeituras do Ceará divulgaram shows para este ano, totalizando mais de 200 atrações. A reportagem levou em consideração contratos feitos por inexigibilidade de licitação, em todos os 184 municípios do Estado, até o último dia 10 de junho. Ao todo, o montante de investimento chegou a R$ 22.047.300, conforme dados colhidos no Portal das Licitações.